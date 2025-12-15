БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Близо 4 часа продължиха дейностите по връзването на влекачите към плавателния съд и изтеглянето на котвата

танкер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Танкерът "Кайрос" пристигна в Бургаския залив.

Тази сутрин плавателният съд беше успешно изтеглен от района на Ахтопол, където остана повече от седмица.

Близо 4 часа продължиха дейностите по връзването на влекачите към плавателния съд и изтеглянето на котвата.

Около 6.00 ч. тази сутрин при 276-метровия танкер "Кайрос" пристигнаха три влекача и риболовен кораб, превозващ 5-тонен авариен морски генератор, нужен за освобождаване на дясната котва.

"Това, което направихме вчера, го повторихме. Подадоха се отново кабели, захранване, задвижихме хидравликата. След това три въжета от буксирите на различни места", заяви Живко Петров, директор Изпълнителна агенция "Морска администрация" - Бургас.

30 мили е разстоянието до крайната точка в Бургаския залив, а скоростта между 2 и 3 морски възела.

"На около 8 мили от Поморие, 8 мили от Созопол. Така се получава един триъгълник, а от Бургас е доста по-далеч. Отново ще трябва да отиде рaкета с генератора, отново да се качат хора, да бъде подадено напрежение. Котвата се спуска във водата и едва тогава ще кажем, че наистина операцията по преместването е завършена", допълни Живко Петров, директор ИА "Морска администрация" - Бургас.

"Морска администрация" е издала заповед корабът да бъде преместен от собственика до петък вечерта. Това обаче не е изпълнено.

"Корабът ще бъде задържан с моя заповед, тъй като е в отговорния район на Дирекцията, за която аз отговарям. Ще му бъдат извършени допълнителни проверки, а към корабособственика ще предявим разходите, след като ги калкулираме", коментира Живко Петров, директор ИА "Морска администрация" - Бургас.

След дни на тревога жители и рибари въздъхнаха с облекчение, че до екокатастрофа няма да се стигне.

"От днес нататък чувстваме една лекота. Корабът трябваше час по-скоро да замине, защото това е едно туристическо градче и затова всички жители, които са тук, недоволстваха тези дни", заяви Красимир Сотиров, жител на Ахтопол.

"Късмет имаме, че не е хванала източна вълна, защото когато хване такава вълна залива кея, залива фара", допълни Атанас, жител на Ахтопол.

"Само едната котва държи. И на една котва при всички положения тогава кърмата можеше да се забие близо до фара някъде", каза още Красимир Сотиров, жител на Ахтопол.

След изтеглянето на танкера от Ахтопол екоинспекцията започна проверка на качеството на морската вода.



#танкер "Кайрос" #блокиран танкер #заседнал танкер #ахтопол #Бургаски залив

