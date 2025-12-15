БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Финален етап на операция "Кайрос"
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
В момента се извършват действия по пускането на котвата с помощта на 5-тонен генератор, който е натоварен на риболовен кораб

Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив около 17.30 ч. В момента се извършват действия по пускането на котвата с помощта на 5-тонен генератор, който е натоварен на риболовен кораб.

Тази сутрин плавателният съд беше успешно изтеглен от района на Ахтопол, където остана повече от седмица. Танкерът тръгна около 9.45 ч. на север към Бургас, теглен от три влекача.

Близо четири часа продължиха дейностите по връзването на влекачите към плавателния съд и изтеглянето на котвата.

Операцията се провежда под ръководството на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Очаква се тя да приключи тази вечер.

