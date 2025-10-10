Доклад на организацията PEN America сочи, че Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища. Книгите на "краля на ужаса" са били цензурирани общо 206 пъти през учебната 2024-2025 година.

Сред най-засегнатите произведения са "Кери" и "Сблъсък". Повечето забрани идват от щатите Флорида, Тексас и Тенеси, където законодателството позволява изтегляне на книги, смятани за неприемливи.

Докладът "Забранени в САЩ" проследява над 6800 случая на цензурирани книги за учебната година, което е по-малко от предходната, но значително повече от нивата преди няколко години. Най-често забраняваната книга изобщо е "Портокал с часовников механизъм" на Антъни Бърджес.