Нов световен рекорд за Карлос Насар

Българският олимпийски шампион Карлос Насар спечели третата си световна титла в щангите, вписвайки името си сред легендите.

21-годишният атлет от Червен Бряг се изяви на шампионата в Норвегия. Въпреки трудното начало в изхвърлянето, той показа изключителна воля и характер. Насар направи невероятно представяне в изтласкването с опити на 210 кг, 219 кг и рекордна тежест от 222 кг, поставяйки нов световен рекорд.

С общ резултат от 395 кг, той донесе злато на България. Предишните му световни титли са от Ташкент 2021 и Манама 2024.

Това постижение го нарежда до най-великите имена в историята на българските щанги.