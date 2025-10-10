В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата

15% от българите страдат от някаква форма на психично разстройство
По случай Световния ден на психичното здраве водещи специалисти в областта обсъждаха как може да се реформира системата, така че да предложи по-добра здравна грижа и социална подкрепа на тази уязвима група.
Неравномерното разпределение на психиатриите в страната, липсата на грижа в общността, липсата на лекари и медицински сестри са основни предизвикателства, които ни отдалечават от добрите европейски практики. В момента тече общественото обсъждане на новия медицински стандарт по Психиатрия и експертите настояват за реална промяна, която да не остане само на хартия.
"Има една стара идея, която се надявам да се възроди, да бъде създаден закон за психичното здраве, който да обхване всички аспекти на психичното здраве. настоящата регламентаци яе основно в закон аза здравето, това са 20 члена, дълъг е 20 см като го изчетете. Трябва наистина един всеобхватен закон, който да заложи съвременните норми за лечение на хора с психични разстройства", каза д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски".