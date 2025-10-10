В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата

15% от българите страдат от някаква форма на психично разстройство.

По случай Световния ден на психичното здраве водещи специалисти в областта обсъждаха как може да се реформира системата, така че да предложи по-добра здравна грижа и социална подкрепа на тази уязвима група.

Неравномерното разпределение на психиатриите в страната, липсата на грижа в общността, липсата на лекари и медицински сестри са основни предизвикателства, които ни отдалечават от добрите европейски практики. В момента тече общественото обсъждане на новия медицински стандарт по Психиатрия и експертите настояват за реална промяна, която да не остане само на хартия.