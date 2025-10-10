БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата

Мая Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
15% от българите страдат от някаква форма на психично разстройство

15% от българите страдат от някаква форма на психично разстройство.

По случай Световния ден на психичното здраве водещи специалисти в областта обсъждаха как може да се реформира системата, така че да предложи по-добра здравна грижа и социална подкрепа на тази уязвима група.

Неравномерното разпределение на психиатриите в страната, липсата на грижа в общността, липсата на лекари и медицински сестри са основни предизвикателства, които ни отдалечават от добрите европейски практики. В момента тече общественото обсъждане на новия медицински стандарт по Психиатрия и експертите настояват за реална промяна, която да не остане само на хартия.

"Има една стара идея, която се надявам да се възроди, да бъде създаден закон за психичното здраве, който да обхване всички аспекти на психичното здраве. настоящата регламентаци яе основно в закон аза здравето, това са 20 члена, дълъг е 20 см като го изчетете. Трябва наистина един всеобхватен закон, който да заложи съвременните норми за лечение на хора с психични разстройства", каза д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски".

Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
Улесняват достъпа до изразяване на воля за донорство с промени в Закона за трансплантация Улесняват достъпа до изразяване на воля за донорство с промени в Закона за трансплантация
Чете се за: 01:42 мин.
Ръст на заразените с ковид у нас Ръст на заразените с ковид у нас
Чете се за: 03:45 мин.
"Стига лъжи" - младите лекари отново излязоха на протест "Стига лъжи" - младите лекари отново излязоха на протест
Чете се за: 02:22 мин.
Нов ядрено-магнитен резонанс и обновена клиника по детска ортопедия в УСБАЛО„Проф. Бойчо Бойчев“ Нов ядрено-магнитен резонанс и обновена клиника по детска ортопедия в УСБАЛО„Проф. Бойчо Бойчев“
Чете се за: 01:30 мин.
Сложна операция спаси крака на пациентка в Пловдив Сложна операция спаси крака на пациентка в Пловдив
Чете се за: 01:52 мин.

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир? Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Загинали и хора в неизвестност след голям взрив във фабрика за...
Чете се за: 00:15 мин.
По света
