ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

Две нови звезди пристигнаха в Софийския зоопарк

Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Софийският зоопарк посрещна две нови животни – двойка каракали на име Шадоу и Калахари. Те са спасени след незаконно отглеждане в Испания и пристигат от спасителен център в Нидерландия.

Красивите диви котки са били конфискувани от полицията в Испания от частни лица, които ги отглеждали без необходимите документи и разрешителни. Сега Шадоу и Калахари ще обитават обновения сектор "Дребни хищници", където са създадени специални условия за тях.

От зоопарка напомнят, че отглеждането на диви котки като каракали, сервали и рисове от частни лица е забранено по закон. След конфискация тези животни намират нов дом в спасителни центрове или зоопаркове, тъй като не могат да оцелеят сами в природата.

Родопската теснолинейка е в топ 10 на най-красивите есенни влакови маршрути
Родопската теснолинейка е в топ 10 на най-красивите есенни влакови маршрути
Предлагат 31 декември и 2 януари да бъдат почивни заради еврото Предлагат 31 декември и 2 януари да бъдат почивни заради еврото
Чете се за: 00:30 мин.
Нов световен рекорд за Карлос Насар Нов световен рекорд за Карлос Насар
Чете се за: 00:50 мин.
Новините 10.10.2025 г. Новините 10.10.2025 г.
Чете се за: 02:47 мин.
Какво е дигитално евро? Какво е дигитално евро?
Чете се за: 01:12 мин.
Виртуална анатомия: студенти в Плевен учат човешкото тяло чрез VR Виртуална анатомия: студенти в Плевен учат човешкото тяло чрез VR
Чете се за: 01:35 мин.

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
