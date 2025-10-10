Две нови звезди пристигнаха в Софийския зоопарк

Софийският зоопарк посрещна две нови животни – двойка каракали на име Шадоу и Калахари. Те са спасени след незаконно отглеждане в Испания и пристигат от спасителен център в Нидерландия.

Красивите диви котки са били конфискувани от полицията в Испания от частни лица, които ги отглеждали без необходимите документи и разрешителни. Сега Шадоу и Калахари ще обитават обновения сектор "Дребни хищници", където са създадени специални условия за тях.

От зоопарка напомнят, че отглеждането на диви котки като каракали, сервали и рисове от частни лица е забранено по закон. След конфискация тези животни намират нов дом в спасителни центрове или зоопаркове, тъй като не могат да оцелеят сами в природата.