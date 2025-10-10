БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

Спортни новини 10.10.2025 г.

София може да стане домакин на Европейското първенство по волейбол през септември 2026 г. Столичният общински съвет прие решение София да замени Варна като домакин на събитието. От ръководството на Варненската община обаче са притеснени, че им се отнема домакинството. Окончателното потвърждение се очаква на 14 октомври, но според президента на Българската федерация по волейбол Любо Ганев вече има разрешение за преместването от Европейската конфедерация. Първенството ще се проведе между 9 и 26 септември 2026 г., като България е един от четирите домакина.

Българският национален отбор по футбол ще се изправи срещу Турция утре, 11 октомври, от 21:45 ч. Под ръководството на новия селекционер Александър Димитров и с няколко нови попълнения, националите ще се опитат да върнат усмивките на феновете. България ще играе срещу сериозен съперник, но традицията е на българска страна, тъй като отборът няма загуба у дома от Турция. Мачът ще бъде излъчен по БНТ 1 и БНТ 3, като студиото започва в 21:00 ч.

Българският национал за Купа "Дейвис" Пьотър Несторов продължава силното си представяне на турнира по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция). Поставеният под номер 1 в основната схема българин се класира за четвъртфиналите.

Българският баскетболист Александър Везенков бе избран за баскетболист номер едно в света извън тези, които играят в Националната баскетболна асоциация (NBA). Престижната класация се определя от вотовете на генералните мениджъри на всички отбори в NBA. Първото място отива за българската звезда на Олимпиакос за втора поредна година.

Нов световен рекорд за Карлос Насар
Нов световен рекорд за Карлос Насар
Преди мача България - Турция
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 09.10.2025 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 08.10.2025 г.
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 07.10.2025 г.
Чете се за: 01:22 мин.
ЦСКА глобен с близо 10 000 лв. след дербито с Лудогорец
Чете се за: 01:05 мин.

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
