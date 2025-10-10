Спортни новини 10.10.2025 г.

София може да стане домакин на Европейското първенство по волейбол през септември 2026 г. Столичният общински съвет прие решение София да замени Варна като домакин на събитието. От ръководството на Варненската община обаче са притеснени, че им се отнема домакинството. Окончателното потвърждение се очаква на 14 октомври, но според президента на Българската федерация по волейбол Любо Ганев вече има разрешение за преместването от Европейската конфедерация. Първенството ще се проведе между 9 и 26 септември 2026 г., като България е един от четирите домакина.

Българският национален отбор по футбол ще се изправи срещу Турция утре, 11 октомври, от 21:45 ч. Под ръководството на новия селекционер Александър Димитров и с няколко нови попълнения, националите ще се опитат да върнат усмивките на феновете. България ще играе срещу сериозен съперник, но традицията е на българска страна, тъй като отборът няма загуба у дома от Турция. Мачът ще бъде излъчен по БНТ 1 и БНТ 3, като студиото започва в 21:00 ч.

Българският национал за Купа "Дейвис" Пьотър Несторов продължава силното си представяне на турнира по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция). Поставеният под номер 1 в основната схема българин се класира за четвъртфиналите.

Българският баскетболист Александър Везенков бе избран за баскетболист номер едно в света извън тези, които играят в Националната баскетболна асоциация (NBA). Престижната класация се определя от вотовете на генералните мениджъри на всички отбори в NBA. Първото място отива за българската звезда на Олимпиакос за втора поредна година.