Илън Мъск се готви да представи конкурент на Уикипедия

Предприемачът Илън Мъск се подготвя да представи конкурент на уеб-базираната енциклопедия със свободно съдържание Уикипедия. Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена "Grokipedia".

Мъск, който е собственик на социалната медия X, заяви, че новата услуга ще бъде "огромно подобрение" спрямо отдавна установената онлайн енциклопедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци.

Милиардерът от дълго време обвинява Уикипедия в политическа пристрастност, твърдейки, че тя отразява леви възгледи. Илън Мъск все повече се придържа към десни политически позиции.

