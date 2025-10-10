Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон

Започна 11-то издание на фестивала "Синелибри". 70 филма, свързани с литературата, са включени в програмата. А откриването в НДК беше свързано с мотото фестивала - "Пяната на дните", вдъхновено от романа на Борис Виан.

"Чужденецът" на Франсоа Озон е първото заглавие от филмовата програма. Любителите на киното ще могат да се насладят и на лентата "Мама и чудото на живота" представен от Силви Вартан.

Специален гост е прочутата полска режисьорка Агнешка Холанд, която ще получи почетната награда на фестивала. На екран ще видим и новия й филм "Франц", посветен на Кафка. Актьорът Тони Сервило пък ще бъде удостоен със специална награда.