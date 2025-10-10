Асен Златев за Насар: Има какво още да се работи, за да бъде всичко перфектно

Олимпийският шампион Асен Златев е участвал в подготовката на Карлос Насар, който снощи спечели златото в категория до 94 кг. на планетарния шампионат по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия).

21-годишният българин преодоля тежко начало в изхвърлянето, което навакса с невероятно представяне в изтласкването и с двубой от 395 килограма се качи на световния връх.

Пред БНТ специалистът коментира титлата на олимпийкия ни шампион от Париж 2024.

"От това повече няма. Оттук нататък само небе. Има какво да се работи в методическо отношение, в методиката на тренировката още поне година, две. За да бъде всичко перфектно", каза Златев.

Вижте репортажа във видеото!