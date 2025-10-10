БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Казус в брезнишко село: Какво се случва при липса на кандидати за кмет?

от Елена Николова
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
До изборите във Велковци се стига след оставката на кмета в края на август

Какво се случва, когато има обявени избори, а кандидати липсват? Пред този казус се изправят жителите на брезнишкото село Велковци, които тази неделя трябваше да си изберат кмет. И защо въпреки че случаят не е прецедент, пропускът в законодателството не се попълва?

До изборите във Велковци се стига след оставката на кмета в края на август. Сега функциите му изпълнява служебен, назначен от Общинския съвет.

"Към момента избраният от ОС кмет е все още изпълняващ, защото в решението е записано, че той ще поеме длъжността до полагането на клетва от новоизбрания кмет", каза Светлана Петкова, председател на ОИК - Брезник.

В неделя обаче избори няма да има.

"Стартирахме процедурата за избор на кмет на село Велковци и стигнахме до регистрация на кандидати за кметове. И приключихме дотам. Просто нямаше кандидати", коментира Светлана Петкова.

Заради дупка в закона не е ясно какво се случва при подобен сценарий.

"Няма такива разпоредби, в ИК са изброени случаите, в които се произвеждат нови избори за кмет на кметство или частични избори, и няма предвидено основание, когато са насрочени частични избори, няма регистрирани кандидати, да бъдат насрочени нови частични избори за това кметство", заяви Росица Матева, говорител на ЦИК.

От ЦИК са изпратили писмо до общинския кмет в Брезник, че вот няма да има.

"И трябвало е да се назначи кметски наместник и в този случай", обясни Росица Матева.

Местните имат своя версия за това защо няма кандидати за кмет.

"Тази година имахме голям проблем с водата и цяло лято нямахме вода и мисля, че заради това. Заради тази отговорност никой не иска да се ангажира, защото хората от селото са много гневни и явно това ги притеснява".

"И сега е празно - ето, идват и лепят етикети , че е заредено".

Случаят във Велковци не е прецедент. През 2023 г. никой не се кандидатира за кмет и в търговищкото село Ралица.

Сега на поста е Ростислав Рачев - избран от Общинския съвет.

"Просто хората не могат да поемат такава отговорност, не могат да се престрашат. Заплатата не е висока. След като нямаше друг кандидат реших да пробвам. Има много отговорности. Бюджетът е ограничен", каза Ростислав Рачев, и.д. кмет на с. Ралица.

Хората в селото обаче са доволни.

"Служебния кмет хората си го харесват, грижи се, веднага ни се повиши обхвата на телефоните тука, коритото чистят на реката, справя се момчето".

"Селото ни е малко, хората са ни малко, нямаме по-кадърен от него, защото той дойде и си го назначихме, дето се казва го назначиха".

От ЦИК казват, че са сигнализирали за пропуска и се надяват при следващата промяна на Изборния кодекс, той да бъде отстранен.

#Велковци #кмет #брезник #избори

