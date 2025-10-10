Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на европейското по волейбол

„Арена 8888“ ще бъде свободна на датите, на които са мачовете на българския национален отбор по волейбол на европейското първенство догодина. Това заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев. Според информацията срещите могат да бъдат преместени от Варна в София, но решението ще бъде взето от Българската федерация по волейбол на 14 октомври.

„По-големият брой зрители, които могат да посетят „Арена 8888“ в София, е причината за преместването на европейското първенство. Успяхме да освободим въпросните дати, защото залата беше ангажирана и Столична община ще помогне финансово. Държавата също е изпълнила своя ангажимент, след като е платила таксата за участие над 2 милиона и половина, за да бъдем домакини на това първенство", отбеляза Пешев.

Спортният министър присъства на откриването на националния турнир по бокс за ученици „Купа Левски“, който е под надслов „Не на насилието и агресията на улицата“.