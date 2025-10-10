БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на европейското по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

решението ще бъде взето от Българската федерация по волейбол на 14 октомври.

Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на европейското по волейбол
Scroll left Scroll right
Слушай новината

„Арена 8888“ ще бъде свободна на датите, на които са мачовете на българския национален отбор по волейбол на европейското първенство догодина. Това заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев. Според информацията срещите могат да бъдат преместени от Варна в София, но решението ще бъде взето от Българската федерация по волейбол на 14 октомври.

„По-големият брой зрители, които могат да посетят „Арена 8888“ в София, е причината за преместването на европейското първенство. Успяхме да освободим въпросните дати, защото залата беше ангажирана и Столична община ще помогне финансово. Държавата също е изпълнила своя ангажимент, след като е платила таксата за участие над 2 милиона и половина, за да бъдем домакини на това първенство", отбеляза Пешев.

Спортният министър присъства на откриването на националния турнир по бокс за ученици „Купа Левски“, който е под надслов „Не на насилието и агресията на улицата“.

#Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г. #министър Иван Пешев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
2
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
4
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
5
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
6
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Волейбол

Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026
Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026
Любомир Ганев в предаването "Зала на славата" Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 05:55 мин.
Българският национален отбор по волейбол благодари на феновете си за обичта и подкрепата след Мондиала във Филипините Българският национален отбор по волейбол благодари на феновете си за обичта и подкрепата след Мондиала във Филипините
Чете се за: 02:30 мин.
Аспарух Аспарухов: Трябва да останем здраво стъпили на земята, защото главната ни цел е да се класираме за Олимпиадата Аспарух Аспарухов: Трябва да останем здраво стъпили на земята, защото главната ни цел е да се класираме за Олимпиадата
Чете се за: 02:52 мин.
Андрей Жеков: Момчетата заслужават тази любов, вече никой няма да подценява България Андрей Жеков: Момчетата заслужават тази любов, вече никой няма да подценява България
Чете се за: 03:12 мин.
Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт" Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ