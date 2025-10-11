БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опасни пориви на вятъра в събота

Чете се за: 02:17 мин.
опасни пориви вятъра
Днес ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Минималните температури ще бъдат между 7° и 13°, в София – около 10°. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

Над Черноморието денят ще започне с облачно и с валежи време, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

През следващите дни вятърът ще отслабне, ще е до умерен от северозапад. В неделя сутринта в равнинната част от страната ще има значителна ниска облачност, а около и след обяд ще преобладава слънчево време. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°.

Във вторник и сряда, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток, с него ще прониква студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Дневните температури ще се понижат с 2 - 3 градуса.

#опасно ветровито #времето #жълт код за вятър #прогноза за времето #новини в Метрото

