БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нова масирана атака с дронове срещу Одеса

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Войната в Украйна - тази нощ в Одеса часове наред имаше тревога, заради руска въздушна атака с дронове. Има поражения, част от града е без ток, съобщават местните власти.

Към момента няма данни за пострадали. Лошото време е сред причините за тежките последствия от вчерашната руска атака срещу Киев, заяви президентът Зеленски, и поиска повече санкции срещу Москва.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Видяхме какво направиха. Имали са ясен план. Изчакаха да има дъжд и мъгла, с ясното съзнание, че това ще наруши работата на нашите системи за противовъздушна отбрана. Знаели ли са какво точно правят. Заради лошите метеорологични условия способността за въздушна отбрана е била с 20-30 процента по-ниска."

#удари в Одеса #атака с дронове #войната в Украйна #дронове

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
3
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
4
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
5
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
6
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Европа

Новият стар премиер на Франция трябва да представи бюджет в понеделник
Новият стар премиер на Франция трябва да представи бюджет в понеделник
Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция
Чете се за: 00:22 мин.
В очакване на решението на Макрон: Френският президент трябва да обяви новия премиер В очакване на решението на Макрон: Френският президент трябва да обяви новия премиер
Чете се за: 00:45 мин.
Испания изтъкна, че е "пълноправен" член на НАТО след призивите на Тръмп да бъде изключена от Алианса Испания изтъкна, че е "пълноправен" член на НАТО след призивите на Тръмп да бъде изключена от Алианса
Чете се за: 01:17 мин.
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450 дрона и над 30 ракети Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450 дрона и над 30 ракети
Чете се за: 02:42 мин.
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир? Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила и днес Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила и днес
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Опасни пориви на вятъра в събота Опасни пориви на вятъра в събота
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Новият стар премиер на Франция трябва да представи бюджет в понеделник
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ