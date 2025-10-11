Нова масирана атака с дронове срещу Одеса

Войната в Украйна - тази нощ в Одеса часове наред имаше тревога, заради руска въздушна атака с дронове. Има поражения, част от града е без ток, съобщават местните власти.
Към момента няма данни за пострадали. Лошото време е сред причините за тежките последствия от вчерашната руска атака срещу Киев, заяви президентът Зеленски, и поиска повече санкции срещу Москва.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Видяхме какво направиха. Имали са ясен план. Изчакаха да има дъжд и мъгла, с ясното съзнание, че това ще наруши работата на нашите системи за противовъздушна отбрана. Знаели ли са какво точно правят. Заради лошите метеорологични условия способността за въздушна отбрана е била с 20-30 процента по-ниска."