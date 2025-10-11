Нова масирана атака с дронове срещу Одеса

Войната в Украйна - тази нощ в Одеса часове наред имаше тревога, заради руска въздушна атака с дронове. Има поражения, част от града е без ток, съобщават местните власти.

Към момента няма данни за пострадали. Лошото време е сред причините за тежките последствия от вчерашната руска атака срещу Киев, заяви президентът Зеленски, и поиска повече санкции срещу Москва.