Американският президент Доналд Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита. Ставката е 100% и ще влезе в сила от 1 ноември.

В пост в социалната си мрежа, Тръмп написа, че Съединените щати ще наложат контрол и върху износа на критичен софтуер. Това е отговорът на Тръмп на решението на Китай да затегне правилата за износ на редкоземни елементи.

Според американския президент, Китай е станал "много враждебен" и се опитва да държи света в "плен". Тръмп дори заплаши да отмени срещата си с китайския си колега Си Дзинпин, но по-късно, от Овалния кабинет потвърдиха срещата. След поста за 100 процентовите мита, финансовите пазари се сринаха, а анализатори отново заговориха за търговска война.