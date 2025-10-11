БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Николай Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази

Той поздрави кмета Терзиев, че е отказал софиянци да плащат касичка "корупция"

николай денков варненския кмет видяхме нова серия същия серил
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Видяхме вчера нова серия от същия сериал. Това, което беше извадено в последния момент бе някакъв руснак, който всъщност не говори за Благомир Коцев, а говори за други хора, така че за мен остава напълно неясно, защо се държи Коцев при положение, че той не свидетелства срещу него. Тогава другите хора трябва да бъдат разпитвани. Това коментира за БНТ депутатът от ПП-ДБ Николай Денков.

Николай Денков - депутат от "Продължаваме Промяната - Демократична България": "Второто, което виждаме е, че пак не е проверено до колко тези твърдения са верни, до колко документите, за които се твърди, че са коректни, са коректни. Всичко това би могло да се направи за миналите вече 10 месеца, защото този човек говори за нещо, което се е случило през 2024 година. Целта за нас е ясна - да бъде отстранен кмета и да се настани някой, който ще отговаря на техните повиквания, икономически и други."

По отношение на кризата с боклука в София, Денков поздрави кмета Терзиев, че не е съгласен софиянци да плащат касичка "корупция" и уточни:

"Тук не става за 10-20 процента, а за в пъти увеличение на цената за разлика от други кметове. В Бургас и Пловдив знаем, че бяха увеличени повече, даже от 2 пъти в единия от градовете. Така, че честито на хората в Пловдив и Бургас, които вече плащат доста повече за боклука, защото техните кметове постъпиха по друг начин. Искам специално да поздравя доброволците в София, защото без тяхната помощ, без тяхното участие щеше да бъде много по-трудно да се справи София. Трябва всички да ги подкрепим, за да може от една страна да плащаме по-малко за по-качествена услуга и от втора страна, да не даваме тези пари на мафията, защото след това тези пари отиват за подкупи, за купуване на медии и всичко, което всъщност отравя живота ни."

За Бюджет 2026 Николай Денков каза, че много важни са икономическите политики, които ще бъдат заложени:

"Аз чувам различни икономисти да се упражняват отново по темата с идеята, че отново трябва да отидем в мизерията, въпреки че сме с най-ниска минимална заплата, тя да остане ниска. Въпреки, че сме с най-ниски пенсии в ЕС, да ги замразим. Това са грешни послания. Правилните послания са да привлечем инвеститори. Трябва да върви икономиката нагоре, а не инфлацията, както стана през последните месеци, от 2% се увеличи на 5,5%. Трябва да се увеличат инвестициите в България, а не чувам изобщо да се говори за това. И няма как да се случи като правосъдната ни система работи по този начин. Така, че е много важно да се използва бюджета, за да се види каква ще бъде икономическата политика за следващите 3 години."

#Бюджет 2026 #делото срещу Благомир Коцев #боклука на София #кмет на Варна #Николай Денков

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
4
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
6
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Политика

Борислав Гуцанов: Догодина да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им
Борислав Гуцанов: Догодина да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
Ангел Славчев: Общинска фирма трябва да управлява и да събира боклука на софиянци Ангел Славчев: Общинска фирма трябва да управлява и да събира боклука на софиянци
Чете се за: 01:20 мин.
Атанас Атанасов: Аз бях първият, който каза да се закрие КПК Атанас Атанасов: Аз бях първият, който каза да се закрие КПК
Чете се за: 02:57 мин.
Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия
Чете се за: 02:37 мин.
От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: Догодина да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им Борислав Гуцанов: Догодина да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Николай Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал Николай Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Проф. Тодор Кантарджиев: Лятото беше дълго, затова очаквам грипът...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ