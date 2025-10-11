Николай Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал

Видяхме вчера нова серия от същия сериал. Това, което беше извадено в последния момент бе някакъв руснак, който всъщност не говори за Благомир Коцев, а говори за други хора, така че за мен остава напълно неясно, защо се държи Коцев при положение, че той не свидетелства срещу него. Тогава другите хора трябва да бъдат разпитвани. Това коментира за БНТ депутатът от ПП-ДБ Николай Денков.

Николай Денков - депутат от "Продължаваме Промяната - Демократична България": "Второто, което виждаме е, че пак не е проверено до колко тези твърдения са верни, до колко документите, за които се твърди, че са коректни, са коректни. Всичко това би могло да се направи за миналите вече 10 месеца, защото този човек говори за нещо, което се е случило през 2024 година. Целта за нас е ясна - да бъде отстранен кмета и да се настани някой, който ще отговаря на техните повиквания, икономически и други."

По отношение на кризата с боклука в София, Денков поздрави кмета Терзиев, че не е съгласен софиянци да плащат касичка "корупция" и уточни:

"Тук не става за 10-20 процента, а за в пъти увеличение на цената за разлика от други кметове. В Бургас и Пловдив знаем, че бяха увеличени повече, даже от 2 пъти в единия от градовете. Така, че честито на хората в Пловдив и Бургас, които вече плащат доста повече за боклука, защото техните кметове постъпиха по друг начин. Искам специално да поздравя доброволците в София, защото без тяхната помощ, без тяхното участие щеше да бъде много по-трудно да се справи София. Трябва всички да ги подкрепим, за да може от една страна да плащаме по-малко за по-качествена услуга и от втора страна, да не даваме тези пари на мафията, защото след това тези пари отиват за подкупи, за купуване на медии и всичко, което всъщност отравя живота ни."

За Бюджет 2026 Николай Денков каза, че много важни са икономическите политики, които ще бъдат заложени: