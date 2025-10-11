БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа

Теодора Гатева
Първият етап от изтеглянето на израелската армия приключи

Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Израел заяви, че първата фаза от изтеглянето на израелската армия от Газа е завършена, въпреки, че под контрола на Тел Авив остава почти половината от анклава.

Хиляди палестинци продължават да се връщат в северните части на Газа, тежко засегната от бойните действия. В понеделник радикалната палестинска групировка трябва да освободи 20те живи заложници, а в замяна Израел да пусне 250 палестински затворници с доживотни присъди. Повече време ще отнеме връщането на тленните останки на 28-те души, загинали в плен на Хамас, след което Тел Авив ще пусне около 1700 палестинци, задържани след началото на войната.

По думите на американския президент Доналд Тръмп, има консенсус за следващите етапи от мирния план. Палестинските фракции Хамас, "Ислямски джихад" и Народният фронт за освобождение на Палестина отхвърлиха всяка форма на поставяне на Газа под "чужда грижа", като имат предвид вариантите за управление на анклава след края на военните действия.

