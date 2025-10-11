БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест" и „Палячи"

Миглена Стойчева
У нас
софийската опера представя вечер новите постановки bdquoселска честldquo bdquoпалячиldquo
Софийската опера връща на сцената си две от най-обичаните опери от веризма - "Селска чест" и "Палячи". Това е и първата премиера за новия сезон в театъра. Спектакълът е уникална по рода си копродукция между театрите в Модена, Пиаченца и Римини и Софийската опера. Италианската публика вече възторжено аплодира постановката на Пламен Карталов и сега е ред на меломаните у нас да оценят нейните достойнства.

Леонкавало пише своята опера "Палячи" като отговор на "Селска чест" от Маскани и така двете опери се свързват една с друга още със своята поява. Днес тази сценична комбинация се възприема от меломаните като класическа. Софийската опера я връща на сцената си с ясното съзнание, че двете опери са много обичани от публиката. Същите емоции владеят и режисьора Пламен Карталов.

Акад. Пламен Карталов - директор на Софийската опера и балет: "Аз обичам и двете заглавия, които са коренно различни, защото са заредени с една страст и една дълбока, взривяваща емоция от сцената, която искам да предадем с оркестъра, с диригента и със солистите и на публиката."

Тенорът Мартин Илиев отдавна има в репертоара си партията на Туриду от "Селска чест". В последните публиката свикна да го гледа в дългите, маратонски оперни заглавия на Вагнер. И сега той трябва да се пренастрои за краткия формат на едноактната опера.

Мартин Илиев, тенор: "Всяка една опера, всяка една роля вълнува, защото е нещо различно и трябва да влезеш в кожата на друг човек, да изпиташ неговите страсти, неговите чувства, да ги пресъздадеш така, че хората също да ги разберат. Така че това е вълнуващо винаги.

Сопраното Станислава Момекова предизвиква себе си с дебюта си като Неда от "Палячи". Харесва и особената ситуация в това заглавие, което е отличен пример за театър в театъра.

Станислава Момекова, сопрано: "Реално ние, пет солиста трябва да направим една огромна драма - комедия, трагедия и на финала две жертви - т.е ние правим много трудна спойка между публика и публика и ние сме по средата на две публики. Красиво, много красиво!"

Вълнуващата музика на двете опери и историите за любов и ревност между реални хора винаги докосват силно публиката в салона. И гарантират неизменен успех на тези две опери, където и когато да бъдат поставени на сцена.

#Селска чест #Палячи #Софийска опера и балет

