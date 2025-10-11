БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Кирилов: Оптимист съм за мача с Турция

Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Българският национал коментира пред БНТ как ще се отрази треньорската промяна на атмосферата в отбора.

Радослав Кирилов
Българският национал Радослав Кирилов сподели очакванията си за предстоящия двубой от европейските квалификации за световното първенство по футбол срещу Турция.

Офанзивният футболист коментира пред БНТ как ще се отрази треньорската промяна на атмосферата в отбора, който все още не е спечелил точка в група Е.

"Илиан Илиев направи една добра основа на този отбор с вкарване на много млади момчета. Сега задачата на новия треньор е да продължи по този път на подмладяване. Разбира се, трябва да подобрим резултатите, защото знаете, че в последно време не бяха задоволители. Надяваме се утре да направим положителен мач. Подготвени сме и знаем срещу какъв отбор се изправяме. Имаме план за мача и аз лично съм оптимист", започна Кирилов.

"Целта трябва да е да излезем и да изиграем един стойностен мач. Ако успеем да атакуваме победата, защо не и натам да се стремим", продължи той.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

