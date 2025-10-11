Радослав Кирилов: Оптимист съм за мача с Турция

Българският национал Радослав Кирилов сподели очакванията си за предстоящия двубой от европейските квалификации за световното първенство по футбол срещу Турция.

Офанзивният футболист коментира пред БНТ как ще се отрази треньорската промяна на атмосферата в отбора, който все още не е спечелил точка в група Е.

"Илиан Илиев направи една добра основа на този отбор с вкарване на много млади момчета. Сега задачата на новия треньор е да продължи по този път на подмладяване. Разбира се, трябва да подобрим резултатите, защото знаете, че в последно време не бяха задоволители. Надяваме се утре да направим положителен мач. Подготвени сме и знаем срещу какъв отбор се изправяме. Имаме план за мача и аз лично съм оптимист", започна Кирилов.

"Целта трябва да е да излезем и да изиграем един стойностен мач. Ако успеем да атакуваме победата, защо не и натам да се стремим", продължи той.

