Угурджан Чакър: Искаме да победим България на всяка цена

Вратарят на Турция Угурджан Чакър е категоричен, че отборът ще търси победа срещу България на всяка цена.

Световната квалификация между България и Турция е тази вечер, 11 октомври, от 21:45 часа и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната ни програма започва в 21:00 часа.

"Всеки нов селекционер носи със себе си нови виждания за игра. Ние обаче сме разузнали отлично съперника и мисля, че ще се представим добре срещу България", сподели той в интервю за БНТ.

Турците искат да се върнат на победния път, след тежката загуба от Испания с 0:6.

"Искаме да победим на всяка цена, най-малкото за да възстановим позициите си след поражението от Испания преди месец. Не мога да кажа, че тази загуба ни се отрази на самочувствието, но сме задължени бързо да покажем, че сме достатъчно стойностен отбор, заслужаващ по-предно класиране в групата", допълни стражът.

Вижте цялото интервю във видеото.