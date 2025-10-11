БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Угурджан Чакър: Искаме да победим България на всяка цена

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Национални отбори
Запази

Вратарят на Турция иска отборът да се върне на победния път, след тежката загуба от Испания с 0:6.

угурджан чакър искаме победим българия всяка цена
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вратарят на Турция Угурджан Чакър е категоричен, че отборът ще търси победа срещу България на всяка цена.

Световната квалификация между България и Турция е тази вечер, 11 октомври, от 21:45 часа и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната ни програма започва в 21:00 часа.

"Всеки нов селекционер носи със себе си нови виждания за игра. Ние обаче сме разузнали отлично съперника и мисля, че ще се представим добре срещу България", сподели той в интервю за БНТ.

Турците искат да се върнат на победния път, след тежката загуба от Испания с 0:6.

"Искаме да победим на всяка цена, най-малкото за да възстановим позициите си след поражението от Испания преди месец. Не мога да кажа, че тази загуба ни се отрази на самочувствието, но сме задължени бързо да покажем, че сме достатъчно стойностен отбор, заслужаващ по-предно класиране в групата", допълни стражът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов
Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов
Селекционерът на турския национален отбор по футбол ще иска да...
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#Угурджан Чакър #Национален отбор на Турция по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
4
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
6
Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Още от: Европейски футбол

Илия Груев стана помощник треньор на Фортуна Дюселдорф
Илия Груев стана помощник треньор на Фортуна Дюселдорф
Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Мбапе ще пропусне световната квалификация срещу Исландия Мбапе ще пропусне световната квалификация срещу Исландия
Чете се за: 00:45 мин.
България се цели в първи точки за световните квалификации при дебюта на Александър Димитров България се цели в първи точки за световните квалификации при дебюта на Александър Димитров
Чете се за: 02:40 мин.
Франция, Швейцария и Северна Македония се доближиха до Мондиал 2026 Франция, Швейцария и Северна Македония се доближиха до Мондиал 2026
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ) С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ) Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ