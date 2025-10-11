Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов

Селекционерът на турския национален отбор по футбол Винченцо Монтела даде ексклузивно интервю за БНТ преди сблъсъка срещу България от група Е на квалификациите за световното първенство през 2026 г.

Италианският специалист ще иска да превъзмогне тежката загуба от Испания със силно представяне срещу традиционно неудобен съперник.

"Наясно сме, че България има нов треньор, което винаги внася и свежа енергия в тима. Знаем, че изживявате трудни времена и всеки търси подобрение, което е напълно нормално. Съответно, знаем и как трябва да играем, за да спечелим мача", започна Монтела.

"Естествено, че искам да атакуваме от първата минута на мача, но не и да сме безразсъдни. Следя внимателно и физическото състояние на играчите си. Не забравяйте, че все пак имаме още един много важен двубой и след този с България. Стратегически погледнато обаче мачът срещу вас е доста ключов.", категоричен бе той.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3