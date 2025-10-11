БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кризата с боклука в София: Доброволци продължават да помагат на Столичната община

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доброволци продължават да помагат на Столичната община да се справи с кризата с боклука. Тази сутрин те се събраха на няколко пункта в двата най-засегнати района - "Люлин" и "Красно село" като общината беше направила нужната организация, за да ги изпрати към най-препълнените контейнери.

Преди по-малко от час боклукът, който се намира в тези черни чували, беше разпилян около контейнерите, които се намират близо до 137-о училище в "Люлин". Доброволците го събраха за изключително кратко време и сега предстои тези чували да бъдат извозени до сметище.

Наистина имаше интерес към акцията на общината. Хората показаха солидарност. Между 10:00 и 11:00 часа в четирите пункта в двата квартала бяха раздавани ръкавици и чували, хората бяха инструктирани и как да се предпазят и да внимават за режещи предмети и да не пипат течности, които изглеждат съмнителни.

Вчера кметът на София Васил Терзиев съобщи, че събраните по-рано от доброволците отпадъци са били разрязвани, така че да бъдат разпръсквани след това. Надяваме се, че този път няма да се случи нещо подобно.

Ето какво какво казаха хората, които чистиха тази сутрин:

- Да, мисля, че това не е само въпрос на конкретен битов проблем, а и с по-сериозен обществен проблем. И ми се иска повече хора да разберат, че зад боклука стоят икономически интереси и трябва да сме солидарни, ако искаме да живеем в една по-подредена държава.

- Просто ме дразни и не мога да го търпя това пред входа. И затова сме се организирали с още едно семейство и след това ще излезем да посъберем в чували, пък да видим дали ще можем да ги прекараме до контейнер. Ако ние не си помогнем, кой ще ни помогне?

Вижте повече в прякото включване на Мая Димитрова

#софийски боклук #кризата с боклука #боклука в София #Столична община #доброволци

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
4
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти
6
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
6
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...

Още от: Регионални

Столични лекари правят безплатни прегледи на деца в Кюстендил
Столични лекари правят безплатни прегледи на деца в Кюстендил
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
Чете се за: 02:02 мин.
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
Патриарх Даниил отслужи света литургия в храма "Свето Благовещение" в Разлог Патриарх Даниил отслужи света литургия в храма "Свето Благовещение" в Разлог
Чете се за: 00:50 мин.
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
Приключва ремонтът на 8 км от АМ "Тракия" в платното за Бургас в Пазарджишка област Приключва ремонтът на 8 км от АМ "Тракия" в платното за Бургас в Пазарджишка област
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Доброволци продължават да помагат на Столичната община Кризата с боклука в София: Доброволци продължават да помагат на Столичната община
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да...
Чете се за: 02:42 мин.
Политика
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ