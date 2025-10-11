Кризата с боклука в София: Доброволци продължават да помагат на Столичната община

Доброволци продължават да помагат на Столичната община да се справи с кризата с боклука. Тази сутрин те се събраха на няколко пункта в двата най-засегнати района - "Люлин" и "Красно село" като общината беше направила нужната организация, за да ги изпрати към най-препълнените контейнери.

Преди по-малко от час боклукът, който се намира в тези черни чували, беше разпилян около контейнерите, които се намират близо до 137-о училище в "Люлин". Доброволците го събраха за изключително кратко време и сега предстои тези чували да бъдат извозени до сметище.

Наистина имаше интерес към акцията на общината. Хората показаха солидарност. Между 10:00 и 11:00 часа в четирите пункта в двата квартала бяха раздавани ръкавици и чували, хората бяха инструктирани и как да се предпазят и да внимават за режещи предмети и да не пипат течности, които изглеждат съмнителни.

Вчера кметът на София Васил Терзиев съобщи, че събраните по-рано от доброволците отпадъци са били разрязвани, така че да бъдат разпръсквани след това. Надяваме се, че този път няма да се случи нещо подобно.

Ето какво какво казаха хората, които чистиха тази сутрин:

- Да, мисля, че това не е само въпрос на конкретен битов проблем, а и с по-сериозен обществен проблем. И ми се иска повече хора да разберат, че зад боклука стоят икономически интереси и трябва да сме солидарни, ако искаме да живеем в една по-подредена държава. - Просто ме дразни и не мога да го търпя това пред входа. И затова сме се организирали с още едно семейство и след това ще излезем да посъберем в чували, пък да видим дали ще можем да ги прекараме до контейнер. Ако ние не си помогнем, кой ще ни помогне?

Вижте повече в прякото включване на Мая Димитрова