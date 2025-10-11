България се цели в първи точки за световните квалификации при дебюта на Александър Димитров

България посреща Турция на Националния стадион „Васил Левски“ в София в мач от група E на квалификациите за световното първенство през 2026 г. в зона Европа. Двубоят започва от 21:45 и ще може да го наблюдавате в ефира на БНТ.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Сблъсъкът ще бъде официален дебют за новия селекционер на „лъвовете“ Александър Димитров, който след седем години начело на младежкия национален отбор пое мъжете, заменяйки на поста Илиан Илиев. Треньорът на Черно море беше освободен след пораженията от европейския шампион Испания и Грузия с по 0:3 в първите два мача от световните квалификации.

Димитров върна защитника на ЦСКА Иван Турицов за предстоящите срещи с Турция и Испания. Бранителят не е играл за „трикольорите“ от над година. Димитър Велковски от Арда беше извикан за първи път от 2022 г. насам. В групата е и халфът на Славия Кристиян Стоянов, който все още чака дебюта си. Няма нито един футболист на Черно море, а Кристиан Димитров от Левски замени контузения Емил Ценов.

Срещу себе си България ще има един отбор на Турция, от който не е губил никога у дома, но в който не липсват звезди – Хакан Чалханоглу (Интер), Арда Гюлер (Реал Мадрид) и Кенан Йълдъз (Ювентус) са сред най-открояващите се имена в отбора на Винченцо Монтела. Южните ни съседи ще искат да си тръгнат с победа от столицата, и то убедителна, след като в предишния мач бяха разбити от Испания с 0:6 у дома. В първия си двубой в квалификациите турците надвиха Грузия с 3:2 навън.

Ясен е голяма част от състава на Турция за мача с България

България има леко предимство в общия баланс с Турция – 8 победи, 5 равенства и 7 успеха на сметката на турците, при голова разлика 38:34 в полза на „лъвовете“.

Главен съдия на срещата ще бъде португалецът Луиш Годиньо. Негови асистенти са сънародниците му Руи Тейшейра и Педро Алмейда. На ВАР ще оперират Андре Нарсисо и Елдер Малейро, а четвърти арбитър е Мигел Ногейра.