БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Развълнуван съм, защото дебютирам срещу един от най-силните отбори в Европа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на България е благодарен, след като достигна "най-високото стъпало в треньорската професия".

александър димитров
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на България Александър Димитров призна, че се вълнува преди дебюта си като наставник на отбора, предвид факта, че в първия си мач се изправя срещу "един от най-силните отбори в Европа".

Световната квалификация между България и Турция е тази вечер, 11 октомври, от 21:45 часа и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната ни програма започва в 21:00 часа.

"Развълнуван съм, защото дебютът ми е срещу един от най-силните отбори в Европа, с едни от най-скъпите футболисти. Вълнуващо е да си национален селекционер и да стигнеш до най-високото стъпало в треньорската професия. Благодарен съм, защото пътят за мен беше дълъг и не беше лесен", сподели той в интервю за БНТ.

Специалистът иска възпитаниците му да изпълнят поставените им задачи.

"Искам да видя резултат и искам поставените задачи, които тренирахме, да се изпълнят. Да ни се получи с агресивност, преса и бързо преливане от едната в другата фаза, за да поставим този класен противник под напрежение", допълни треньорът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Радослав Кирилов: Оптимист съм за мача с Турция
Радослав Кирилов: Оптимист съм за мача с Турция
Българският национал коментира пред БНТ как ще се отрази...
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже #Александър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
4
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
6
Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Още от: Видео

Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Бъдещето е тук: FIA Extreme H World Cup в ефира на БНТ 3 Бъдещето е тук: FIA Extreme H World Cup в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Маратонът на София започна с редица културни и спортни събития Маратонът на София започна с редица културни и спортни събития
Чете се за: 01:45 мин.
Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов
Чете се за: 01:22 мин.
Радослав Кирилов: Оптимист съм за мача с Турция Радослав Кирилов: Оптимист съм за мача с Турция
Чете се за: 01:20 мин.
Угурджан Чакър: Искаме да победим България на всяка цена Угурджан Чакър: Искаме да победим България на всяка цена
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ) С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ) Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ