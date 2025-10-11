Александър Димитров: Развълнуван съм, защото дебютирам срещу един от най-силните отбори в Европа

Селекционерът на България Александър Димитров призна, че се вълнува преди дебюта си като наставник на отбора, предвид факта, че в първия си мач се изправя срещу "един от най-силните отбори в Европа".

Световната квалификация между България и Турция е тази вечер, 11 октомври, от 21:45 часа и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната ни програма започва в 21:00 часа.

"Развълнуван съм, защото дебютът ми е срещу един от най-силните отбори в Европа, с едни от най-скъпите футболисти. Вълнуващо е да си национален селекционер и да стигнеш до най-високото стъпало в треньорската професия. Благодарен съм, защото пътят за мен беше дълъг и не беше лесен", сподели той в интервю за БНТ.

Специалистът иска възпитаниците му да изпълнят поставените им задачи.

"Искам да видя резултат и искам поставените задачи, които тренирахме, да се изпълнят. Да ни се получи с агресивност, преса и бързо преливане от едната в другата фаза, за да поставим този класен противник под напрежение", допълни треньорът.

Вижте цялото интервю във видеото.