ИЗВЕСТИЯ

Маратонът на София започна с редица културни и спортни събития

от БНТ , Репортер: Росен Станчев
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Днес се проведе масовият старт с дистанция 5 километра.

маратонът софия започна редица културни спортни събития
Утре в 9:00 часа е стартът на Маратона на София. Събитието започна с множество прояви още днес и с масов старт. По традиция надпреварата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

Редица културни и спортни събития предшестват голямото състезание, което ще се проведе в неделния ден, а именно традиционното издание на Маратона на София - 42-о по ред през годините.

Днес се проведе масовият старт с дистанция 5 километра. Над 1500 участници застанаха на старта. Победител при мъжете стана Матей Симеонов, единственият участник слязъл под 18 минути - 17:43. При жените победата грабна Юлия Василева, единствената участничка с време под 20 минути.

"Нямаме промени по маршрута. Бонусът е, че ще ползваме двете платна на Люлин, защото миналата година трябваше едното платно да го направим на две, за да има движение в двете посоки. По този начин ще облекчим и нашата работа, и състезателите, защото там се получаваха тапи", сподели организационният директор на надпреварата Анатоли Илиев в интервю за БНТ.

През утрешния ден предстои стартът в три дистанции - на 10 километра, 20 километри и класическия маратон. Това налага редица ограничения на придвижването в столицата. Маратонът ще се стартира и финишира пред Националната художествена галерия на площад "Александър Батенберг".

Вижте целия обект във видеото.

#Маратон София 2025

