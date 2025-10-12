Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години

Американската актриса Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст, съобщи сп. "Пийпъл", като се позова на говорител на семейството ѝ.

Кийтън е починала в Калифорния. Повече подробности засега не се съобщават, а близките ѝ помолиха да не бъдат безпокоени.

Тя става известна през 70-те години с ролята си във филмите за Кръстника и с работата си с режисьора Уди Алън. Печели "Оскар" за най-добра актриса за филма "Ани Хол" от 1977 година. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клуб "Първа съпруга", няколко съвместни проекта с режисьорката Нанси Майърс и франчайза "Книга за възрастни", "Бащата на булката", "Невъзможно твой".

Актрисата е родена в Лос Анджелис през 1946 година. Моминското ѝ име е Даян Хол. Оставя след себе си наследство в киното, белязало поколения.

Снимки: БТА, архив