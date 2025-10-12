Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става

Президентът на Славия и член на Изпълкома на БФС Венцеслав Стефанов коментира в типичния си стил тежката загуба с 1:6 от Испания в световна квалификация от Група Е. Ето какво сподели Стефанов пред журналисти, след които беше и репортер на БНТ.

„Трябва да се изчистят много неща. Да се работи. Аз мисля, че въпреки всичко, отборът стоеше доста по-добре. Говоря за първото полувреме, отколкото предишните мачове. Аз от 11 години говоря, ефектът е поразяващ. Играем Сульо, Пульо и Мульо в отборите, българи няма. С какво искаш да играем? Джобен билярд? Не става, братче. То се става както французите – бихме ги, тотална смяна и се почва на ново. Но, трябва от най-високо ниво в държавата, до вас (журналистите), защото си пишете, каквото си искате“, каза президентът на Славия.