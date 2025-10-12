Кристиян Стоянов: Автоголът ни срина

Полузащитникът на Кристиян Стоянов говори пред БНТ след тежката загуба с 1:6 от Турция в световна квалификация, играна пред близо 20 000 фенове на стадион „Васил Левски“.

„Според мен, през първото полувреме стояхме много добре и играхме като равен с равен. Голът, който падна веднага след почивката ни срина и те го използваха в тяхна полза. Не очаквахме по такъв начин да се развие срещата. Очаквахме да продължат да ни натискат, но бяхме подготвени. И този нелеп автогол ни попречи да си продължим плана. Не виждам някакъв голям проблем, върху който да наблегнем. Просто не трябва да се сриваме за 15-20 минути, както тази вечер“, каза футболистът.