БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кристиян Стоянов: Автоголът ни срина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът на Славия видя и добри неща в тежката загуба от Турция.

Кристиян Стоянов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полузащитникът на Кристиян Стоянов говори пред БНТ след тежката загуба с 1:6 от Турция в световна квалификация, играна пред близо 20 000 фенове на стадион „Васил Левски“.

„Според мен, през първото полувреме стояхме много добре и играхме като равен с равен. Голът, който падна веднага след почивката ни срина и те го използваха в тяхна полза. Не очаквахме по такъв начин да се развие срещата. Очаквахме да продължат да ни натискат, но бяхме подготвени. И този нелеп автогол ни попречи да си продължим плана. Не виждам някакъв голям проблем, върху който да наблегнем. Просто не трябва да се сриваме за 15-20 минути, както тази вечер“, каза футболистът.

Цялото интервю със Стоянов вижте във видеото!

Свързани статии:

Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Президентът на Славия коментира тежката загуба от Турция с 1:6 в...
Чете се за: 01:07 мин.
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
„Трикольорите“ отстъпиха с 1:6 от Турция пред около 20 000 зрители...
Чете се за: 05:50 мин.
#Кристиян Стоянов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
2
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
3
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Специално за БНТ

Монтела: След почивката реагирахме бързо
Монтела: След почивката реагирахме бързо
Петко Христов: Ние сме отговорни на терена, от нас зависи резултатът Петко Христов: Ние сме отговорни на терена, от нас зависи резултатът
Чете се за: 01:10 мин.
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Димитров: Нека да не бъдем черногледи Александър Димитров: Нека да не бъдем черногледи
Чете се за: 01:15 мин.
Радослав Кирилов: Трябва да се вдигнем, нямаме друг вариант Радослав Кирилов: Трябва да се вдигнем, нямаме друг вариант
Чете се за: 01:00 мин.
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало? Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и утре
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ