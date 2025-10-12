Карлос Насар бе посрещнат като герой в София

Карлос Насар бе посрещнат като герой при прибирането си в България след участието си на световното първенство, където отново стана №1.

Българинът, който в четвъртък взе световната титла в категория до 94 килограма, бе посрещнат на правителствения ВИП на летище „Васил Левски“ в столицата от семейството и най-близките си хора, от заместник-министъра на спорта Стоян Андонов и десетки журналисти.

Над стотина привърженици на ЦСКА, сред които и много деца, пък търпеливо изчакаха шампионът да излезе при тях. Феновете скандираха името на Насар и изпяха някои от най-популярните си песни в чест на трикратния световен шампион.

Заедно с Насар в София се прибраха треньорите, президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, както и Христо Христов, който представи България в категория до 110 килограма на световния шампионат във Фьорде.