Винченцо Монтела: След почивката реагирахме бързо

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела очаквано остана доволен от победата с 6:1 над България в световна квалификация, която се игра пред близо 20 000 зрители в София. Ето какво каза италианският специалист секунди след мача пред камерата на БНТ.

„Първото полувреме беше трудно за нас, завършихме 1:1. Имаше някои неща, които не ми харесаха. Но, след почивката реагирахме много бързо, вкарахме ранен гол. Започнахме да печелим единоборствата", каза той.

"Само в рамките на 7-8 минути вкарахме голове. Беше важно, че вкарахме няколко гола за кратко време. Тези първи 10 минути на втората част показаха какво означаваме ние като отбор“, коментира още треньорът.