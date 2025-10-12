БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Винченцо Монтела: След почивката реагирахме бързо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Италианецът остана доволен от изразителната победа над България.

Монтела
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела очаквано остана доволен от победата с 6:1 над България в световна квалификация, която се игра пред близо 20 000 зрители в София. Ето какво каза италианският специалист секунди след мача пред камерата на БНТ.

„Първото полувреме беше трудно за нас, завършихме 1:1. Имаше някои неща, които не ми харесаха. Но, след почивката реагирахме много бързо, вкарахме ранен гол. Започнахме да печелим единоборствата", каза той.

"Само в рамките на 7-8 минути вкарахме голове. Беше важно, че вкарахме няколко гола за кратко време. Тези първи 10 минути на втората част показаха какво означаваме ние като отбор“, коментира още треньорът.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Президентът на Славия коментира тежката загуба от Турция с 1:6 в...
Чете се за: 01:07 мин.
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
„Трикольорите“ отстъпиха с 1:6 от Турция пред около 20 000 зрители...
Чете се за: 05:50 мин.
#Винченцо Монтела

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
4
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
5
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
6
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"

Още от: Специално за БНТ

Милица Мирчева: Можеше да включим поне още 2000 човека в Софийския маратон
Милица Мирчева: Можеше да включим поне още 2000 човека в Софийския маратон
Димитър Илиев в предаването "Зала на славата" Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:20 мин.
Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине
Чете се за: 05:22 мин.
Лъчезар Танев: Цар футбол не можеш да го излъжеш Лъчезар Танев: Цар футбол не можеш да го излъжеш
Чете се за: 05:22 мин.
Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо
Чете се за: 06:50 мин.
Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра
Чете се за: 08:40 мин.
По света
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ