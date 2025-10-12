По-често облачно и със слаби валежи през новата седмица

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И днес ще остане ветровито. Най-силен ще е вятърът в Дунавската равнина, в североизточните райони от страната и особено в Сливен. Посоката ще е от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 6° и 11°, а максималните ще се повишат с около градус и ще са от 15° до 20°, в София – около 15°. Облачността ще е променлива, по-често значителна, но ще е почти без валежи.

По Черноморието също ще бъде облачно. Ще духа умерен, по северното крайбрежие - и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са около 18°-19°. Вълнението на морето ще е умерено - 2-3 бала.

Облачността и в планините ще е предимно значителна. Само на отделни места по най-високите части е възможно слабо да превали сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен с посока от северозапад.

Новата седмица ще започне със слънчево време. Вятърът ще отслабне. Още след обяд в понеделник обаче ще започне увеличение на средната и високата облачност. Във вторник процесът ще се задълбочи и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. В сряда и в четвъртък, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд.

