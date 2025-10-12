Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес

От днес влизат в сила нова нови правила за граничен контрол в Европейския съюз. Поетапно се въвежда системата "вход - изход", предназначена за граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство.

Това означава, че вместо подпечатване на паспорти, с помощта на специални устройства ще се събират биометрични данни на гражданите от трети страни. В следващите шест месеца всички външни граници на Евросъюза трябва да бъдат оборудвани с техника, която да събира необходимата информация.

Целта е промените да улеснят откриването на чужденците без право на престой в ЕС и разкриването на случаите на измами с документи и самоличност.