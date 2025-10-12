Софийският маратон променя движението в центъра и днес

Този уикенд София е домакин на най-голямото спортно събитие за годината. Във връзка с провеждането му в столицата се въвежда временна организация на движението и на градския транспорт.

В неделя е стартът на дистанциите от 10 км, 21 км и 42 км. Началото на маратона в неделния ден е 9.10 часа.

На 12 октомври 2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км: старт от Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел "Люлин", на кръстовището с бул. „Д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА "Люлин", обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км на 12 октомври 2025 г.: старт пред Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Рекорден брой - над 8000 участници от 66 страни, са се записали в Софийския маратон. Днес се проведе стартът на най-малката дистанция 5 км.