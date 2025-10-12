БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Софийският маратон променя движението в центъра и днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази

В неделя е стартът на дистанциите от 10 км, 21 км и 42 км

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Този уикенд София е домакин на най-голямото спортно събитие за годината. Във връзка с провеждането му в столицата се въвежда временна организация на движението и на градския транспорт.

В неделя е стартът на дистанциите от 10 км, 21 км и 42 км. Началото на маратона в неделния ден е 9.10 часа.

На 12 октомври 2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км: старт от Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел "Люлин", на кръстовището с бул. „Д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА "Люлин", обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км на 12 октомври 2025 г.: старт пред Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Рекорден брой - над 8000 участници от 66 страни, са се записали в Софийския маратон. Днес се проведе стартът на най-малката дистанция 5 км.

#промяна в движението #софийски маратон

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
2
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
3
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
6
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище

Още от: Общество

Емблематични сгради и места в цялата страна бяха осветени в зелено в подкрепа на Европейския ден на донорството
Емблематични сгради и места в цялата страна бяха осветени в зелено в подкрепа на Европейския ден на донорството
Приложения и превалутиране: Как парите в дигиталните платформи ще се обърнат в евро? Приложения и превалутиране: Как парите в дигиталните платформи ще се обърнат в евро?
Чете се за: 02:50 мин.
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
Чете се за: 03:22 мин.
Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест“ и „Палячи“ Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест“ и „Палячи“
Чете се за: 03:10 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Чете се за: 02:32 мин.
Кризата с боклука в София: Доброволци продължават да помагат на Столичната община Кризата с боклука в София: Доброволци продължават да помагат на Столичната община
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.
Вдигане на тежести
Софийският маратон променя движението в центъра и днес Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Започнаха изборите за нов Общински съвет в Пазарджик Започнаха изборите за нов Общински съвет в Пазарджик
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ