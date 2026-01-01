Джеси Дигинс започна 2026 с доминация в „Тур дьо Ски“

Американката Джеси Дигинс стартира новата година по начина, по който завърши 2025-а – с убедителна победа в старт от веригата „Тур дьо Ски“.

След като в сряда спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах, днес Дигинс бе недостижима и в преследването на 20 километра на същото място.

Използвайки по перфектен начин първата си стартова позиция, американката поведе с близо минута аванс и контролираше дистанцията от първата до последната обиколка, завършвайки за 52:14.8 минути.

Втори на 1:35.2 минути финишира шведката Моа Илар, която изпревари с едва три десети австрийката Тереза Щадлобер, останала трета.

С този успех Дигинс увеличи преднината си в генералното класиране на „Тур дьо Ски“. Американката води с 1:36 минути пред Илар и Щадлобер, като до края на веригата остават още две надпревари. Следващата е на 3 януари във Вал ди Фиеме, където състезанието ще е спринт в класически стил.

В класирането за Световната купа Дигинс също запазва лидерството с 837 точки, следвана от Илар с 786 и шведката Мая Далквист с 561 точки.