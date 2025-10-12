БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започнаха изборите за нов Общински съвет в Пазарджик

от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Снимка: Архив
В 7:00 часа тази сутрин започна изборният ден в Пазарджик, където се провеждат избори за нов Общински съвет. Вотът се отличава с рекорден брой кандидати и наблюдатели, а за местния парламент ще се борят 29 партии и коалиции.

Изборният ден е започнал спокойно и без нарушения.

"При нас всичко е нормално – хората идват, гласуват спокойно, имаме застъпници, членовете са на място. Надяваме се денят да премине без проблеми", каза председател на една от секционните избирателни комисии в 32-ра секция.

В ранните часове активността е по-ниска, но се очаква тя да се повиши следобед, когато повече хора се прибират от почивки и пътувания.

За първи път в историята на Пазарджик се провежда повторен вот за местен парламент. До новите избори се стигна, след като предходният вот беше касиран, а съставът на Общинския съвет – отстранен. През изминалите месеци управлението на общината беше поверено на предходния съвет.

Въпреки рекордния брой от близо 600 кандидати, кампанията премина сравнително спокойно. В дните преди изборите обаче полицията проведе няколко акции във връзка със сигнали за купуване на гласове, при които имаше и задържани лица.

Вижте повече в прякото включване на Ангел Узунов

#Общински съвет #Пазарджик #общински съветници #избори

