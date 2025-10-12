БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Талибаните атакуваха пакистанската граница

Правителството на талибаните в Афганистан потвърди атака срещу пакистански военни на няколко места по северната граница. Все още не е ясно дали има жертви.

Талибаните заявиха, че нападенията са в отговор на действията на Пакистан. През седмицата беше съобщено, че пакистански самолет е нарушил въздушното пространство на Афганистан и е ударил местен пазар.

Според пакистанския министър на вътрешните работи атаката на талибаните по границата е "непровокирана" и ще получи отговор.

