БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиян Марков в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Лека атлетика
Запази

16-годишният Марков е състезател по лека атлетика и се надява един ден да участва на олимпийски игри в сектора за дълъг скок.

илиян марков предаването съм
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Илиян Марков е поредният талантлив български спортист, който попада в предаването на БНТ "Аз съм".

Той е на 16 години и тренира лека атлетика в Локомотив Пловдив.

"Спортът в нашето семейство е традиция. Майка ми като малка е тренирала волейбол, а баща ми лека атлетика. И точно от него се запалих по леката атлетика. Сестра ми, преди като малка, тренираше също и тенис, но вече прекъсна", започна младият спортист.

"Когато стъпих на пистата, веднага започнах да обичам този спорт, защото видяха колко е хубав. Моят първи треньор е Владимир Клявков. Първато ми състезание дойде точно след два месеца, след като почнах да тренирам. И беше много хубаво, защото наистина видях какво е леката атлетика за първи път на състезание. Бях точно на 12 години, беше в град Пловдив на големия стадион. Постигнах трето място на 100 метра гладко бягане", разкри Марков, който в момента набляга най-много на дългия скок, където има най-добри резултати.

"Когато започнах с дългия скок да наблягаме, разбрах, че дисциплината е съвкупност от много неща. Преди три години дойдох в Локомотив Пловдив при треньора Ивайло Русенов и от тогава продължаваме успешно да полагаме усилия заедно, за да постигнем високи цели, които сме си поставили с него", обясни Марков.

"Съвместявам училище и тренировки много лесно, защото преподавателите са много разбирателни и ми помагат. Извън леката атлетика, обичам много да излизам с приятели и да ходим на разходки в планината", разказа Илиян, който е ученик в 10 клас.

"В близкото бъдеще искам да постигна да участвам в европейското първенство това лято в Италия, но искам и да участвам в световното първенство в Орегон, Америка. А след като навлезна при мъже и жени, мечтая някой ден да участвам на олимпийски игри", разкри атлетът.

"Не бих могъл да се представя живота без спорта, защото спортът в момента е една огромна част от моя живот. На моите съученици, които не тренират никакъв спорт, ще им пожелая наистина да тренират нещо, защото това е едно преживяване, което наистина няма къде да го преживееш", завърши състезателят по лека атлетика.

Вижте епизода от поредицата във видеото!

#Илиян Марков #"Аз съм..." #"Аз съм"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
4
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
5
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
6
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"

Още от: Специално за БНТ

Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо
Чете се за: 06:50 мин.
Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът
Чете се за: 01:05 мин.
Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни
Чете се за: 01:27 мин.
Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук
Чете се за: 01:27 мин.
Мирослав Спасов: Трасето като цяло не е от най-бързите, няма какво повече да очаквам Мирослав Спасов: Трасето като цяло не е от най-бързите, няма какво повече да очаквам
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев честити Деня на българската община Президентът Румен Радев честити Деня на българската община
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Чете се за: 01:45 мин.
Вдигане на тежести
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ