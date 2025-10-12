Илиян Марков в предаването "Аз съм"

Илиян Марков е поредният талантлив български спортист, който попада в предаването на БНТ "Аз съм".

Той е на 16 години и тренира лека атлетика в Локомотив Пловдив.

"Спортът в нашето семейство е традиция. Майка ми като малка е тренирала волейбол, а баща ми лека атлетика. И точно от него се запалих по леката атлетика. Сестра ми, преди като малка, тренираше също и тенис, но вече прекъсна", започна младият спортист.

"Когато стъпих на пистата, веднага започнах да обичам този спорт, защото видяха колко е хубав. Моят първи треньор е Владимир Клявков. Първато ми състезание дойде точно след два месеца, след като почнах да тренирам. И беше много хубаво, защото наистина видях какво е леката атлетика за първи път на състезание. Бях точно на 12 години, беше в град Пловдив на големия стадион. Постигнах трето място на 100 метра гладко бягане", разкри Марков, който в момента набляга най-много на дългия скок, където има най-добри резултати.

"Когато започнах с дългия скок да наблягаме, разбрах, че дисциплината е съвкупност от много неща. Преди три години дойдох в Локомотив Пловдив при треньора Ивайло Русенов и от тогава продължаваме успешно да полагаме усилия заедно, за да постигнем високи цели, които сме си поставили с него", обясни Марков.

"Съвместявам училище и тренировки много лесно, защото преподавателите са много разбирателни и ми помагат. Извън леката атлетика, обичам много да излизам с приятели и да ходим на разходки в планината", разказа Илиян, който е ученик в 10 клас.

"В близкото бъдеще искам да постигна да участвам в европейското първенство това лято в Италия, но искам и да участвам в световното първенство в Орегон, Америка. А след като навлезна при мъже и жени, мечтая някой ден да участвам на олимпийски игри", разкри атлетът.

"Не бих могъл да се представя живота без спорта, защото спортът в момента е една огромна част от моя живот. На моите съученици, които не тренират никакъв спорт, ще им пожелая наистина да тренират нещо, защото това е едно преживяване, което наистина няма къде да го преживееш", завърши състезателят по лека атлетика.

Вижте епизода от поредицата във видеото!