ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кризата с боклука на София - какви са решенията?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Коментар на общинските съветници Симеон Ставрев и Карлос Контрера

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ситуацията с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село" скоро ще се нормализира - това каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев. За сметоизвозването в столицата идват да помагат камиони от 4-5 града и другите столични райони.

Ставрев посочи още, че е имало много саботажи срещу събирането на боклука - запалени са 4 камиона, разбивани са контейнери за дрехи, изхвърляни са едрогабаритни, рязани са чували.

Според Карлос Контрера от ВМРО пък, се провежда активно мероприяния, с което общината съучаства в преразпределението на пазара на боклука като идеята е част от играчите да бъдат сменени. Така, според него, се прави и опит за повишаване на такса смет.

Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ: "Според мен решенията са следните - беше приет доклад на кмета в Общинския съвет, негово предложение, да се даде заем от 9 млн. лева на общинското дружество "Софекострой", с който да се чистят "Люлин" и "Красно село", с което би трябвало да решим проблема в тези два района с 34 машини. След това няма проблеми да се сключи договор с турската фирма, която е дала два пъти по-малка цена, защото в района, в който кандидатства, това може да се случи, така че "Надежда" да се чисти."

Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО: "Според мен ПП и ДБ и администрацията им нямат идея как цялостно да управляват процеса със сметопочистването и сметоизвозването въобще с отпадъците - защо? Възприетият подход с тази мегаобществена поръчка за близо 500 млн. лева не показва никаква промяна спрямо предишния модел. ВМРО винаги е казвало, че трябва да се възстанови баланса. 40-50 % от общинското почистване да се извършва от общинска фирма. Това, което направиха от ПП-ДБ е да разчитат на стария модел, в който над 90% от почистването се извършва от външни фирми, т.е. поставяш се в ситуация да бъдеш изнудван."

Вижте целия разговор във видеото

