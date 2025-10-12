Девора Аврамова: Софийският маратон е емблема

Много се радвам, че за поредна година успях да спечеля състезанието. Тук винаги е голяма емоция и беше много хубаво. Това каза Девора Аврамова пред камерата на БНТ веднага, след като финишира първа в дистанцията от 10 000 км на маратона на София. Атлетката записа време 33:52 мин.

"Трасето беше супер. За втора година бягам по него и мисля, че организаторите много добре са се справили. Особено с музикалните сцени бяха нещо превъзходно", добави Аврамова.

Тя заяви, че е доволна и от времето, което е постигнала.

"Подобрявам си с около 20-25 секунди времето от миналата година. Така че е една стъпка напред", обясни тя.

"Това събитие е емблема. Да виждаме, че всяка година се развива все повече и повече. И хората искат да спортуват, да се забавляват, да участват или да допренесат с доброволческа работа, е уникално. Надявам се и занапред все повече и повече да се включат", завърши победителката на 10 000 км.

Вижте интервюто във видеото!