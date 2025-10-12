Любомир Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

Президентът на БФ волейбол Любомир Ганев присъства на маратона на София.

Той коментира дали е възможно европейското първенство по волейбол догодина да бъде в София.

"Във вторник имаме заседания на Управителния съвет на федерацията, на който ще вземем решение. Но каквото и решение да вземем, факторът е само един, че залата в София предлага 7500 места повече, което означава, че за 7 домакински мача, които България ще изиграе, ще дадем възможност на над 52 000 човека да посетят и да видят на живо своите идоли", обяви Ганев.

"Каквото и решение да вземеме, това няма никакво значение къде ще играеме, защото ние сме националния отбор на България, ние искаме всички българи да ни подкрепят. Няма значение дали са от Варна, от София, от Пловдив", заяви още Ганев.



Вижте интервюто във видеото!