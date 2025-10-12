БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази
васил терзиев евроволей 2026 арена 8888 могла посрещне огромния наплив зрители било страхотно града
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев присъства на финала на Маратона на София. 42-то издание на състезанието бе излъчено пряко по БНТ 3.

"Осем хиляди човека направиха този празник. Благодаря на всички участници, спонсори, организатори за страхотното събитие", започна Терзиев.

"Винаги съм казвал, че приоритет трябва да бъде спорт, образование, култура, защото това ни изгражда като общество и забравяме за различията ни и проблемите, които си ни гонят всеки ден и които трябва да ги решаваме и тях заедно. Спортът ни събира по един невероятен начин и се надявам тази енергия все повече да я виждаме във всичко, което се случва в този град", обясни кметът на София.

Той бе попитан и за домакинството на София на европейското първенство по волейбол за мъже догодина.

"Ние направихме необходимото, за да може да се случи. Предвид огромния интерес, смятаме че "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни. Надявам се да стане и там един невероятен турнир и да се поздравим с много успехи", завърши Терзиев.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Любомир Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли
Любомир Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли
Чете се за: 01:07 мин.
#Маратон на София 2025 #Васил Терзиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
4
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
5
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
6
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"

Още от: Други спортове

Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Титли за Кения при мъжете и при жените в 42-рото издание на Софийския маратон Титли за Кения при мъжете и при жените в 42-рото издание на Софийския маратон
Чете се за: 01:35 мин.
Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт" Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Спортни новини 12.10.2025 г., 12:25 Спортни новини 12.10.2025 г., 12:25
Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът
Чете се за: 01:05 мин.
Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев честити Деня на българската община Президентът Румен Радев честити Деня на българската община
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Чете се за: 01:45 мин.
Вдигане на тежести
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ