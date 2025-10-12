Мирослав Спасов: Трасето като цяло не е от най-бързите, няма какво повече да очаквам

Мирослав Спасов е най-предно класиралият се българин в полумаратона на София. Той зъвърши четвърти.

"Доволен съм. Предвид условията, имаше вятър, трасето като цял не е от най-бързите, така че няма какво повече да очаквам", заяви Спасов пред камерата на БНТ.

Той направи сравнение между Софийския маратон и този в Берлин.

"Със сигурност има подобрение тази година Софийския, така че надявам се след някоя година да достигне и Берлинския", каза атлетът, който другата седмица ще участва и на маратона в Амстердам.

Вижте интервюто във видеото!