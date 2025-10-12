БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Мирослав Спасов: Трасето като цяло не е от най-бързите, няма какво повече да очаквам

Спорт
мирослав спасов
Мирослав Спасов е най-предно класиралият се българин в полумаратона на София. Той зъвърши четвърти.

"Доволен съм. Предвид условията, имаше вятър, трасето като цял не е от най-бързите, така че няма какво повече да очаквам", заяви Спасов пред камерата на БНТ.

Той направи сравнение между Софийския маратон и този в Берлин.

"Със сигурност има подобрение тази година Софийския, така че надявам се след някоя година да достигне и Берлинския", каза атлетът, който другата седмица ще участва и на маратона в Амстердам.

Вижте интервюто във видеото!

Още от: Специално за БНТ

Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо
Чете се за: 06:50 мин.
Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът
Чете се за: 01:05 мин.
Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни
Чете се за: 01:27 мин.
Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук
Чете се за: 01:27 мин.
Любомир Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли Любомир Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли
Чете се за: 01:07 мин.

