Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът

Ейбрахам Киплимо бе обявен за победител в 42-то издание на Софийския маратон при мъжете. Кениецът финишира с време от 2.17:11 часа, побеждавайки с финален спринт своя сънародник и победител от миналата година Шедрак Кимайо. След фотофиниш обаче титлата бе присъдена на Кимайо.

Пред БНТ Кимплимо благодари за организацията на маратона и сподели с кое му е било най-трудно по време на бягането.

„Искам да благодаря за организацията на този маратон. Аз съм от Кения, маратонът беше добре, имаше малко вятър, но успях да завърша. Беше малко трудно, но искам да благодаря на всички.“

„Най-трудният ми момент в моето бягане беше климатът. Вятърът беше малко по-силен, отколкото очаквах и това беше най-трудното“, завърши лаконично Киплимо.

