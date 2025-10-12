БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
Спорт
Председателят на БФ по вдигане на тежести коментира финансовата помощ от Делян Пеевски. "Той е причината ние да сме успешни тази година. Защото ако не беше той спасил федерацията, ние щяхме да фалираме", заяви Ботев в интервю за предаването "Арена спорт".

стефан ботев
Последните 8-9 години винаги тлее нещо при нас и би трябвало най-после да се изчисти. Като се направи равносметка от начало на годината, от която аз поех федерацията до момента, изчистват се задълженията и нямаме никакви задължения, всичко е спокойно, получават си заплатите. Няма никакъв проблем в това отношение. Това каза в студиото на "Арена спорт" председателят на БФ по вдигане на тежести Стефан Ботев.

"Има изключение на някои от хората от управителния съвет, които са така нар. опозиция, но е показателно това, което се прави, че се прави в добра посока, класиранията са добри, така че трябва да продължим в тази посока", обясни той.

На въпрос опозицията ще доведе ли до ново общо събране, Ботев отговори:

"По принцип абсолютно е възможно това нещо, но аз съм за до края да стигнем да изчистим нещата както трябва да са. Така че това нещо трябва да се изчисти един път завинаги, да се реши кой ще води този отбор, кой ще води тази федерация и по какъв начин ще я води. Моето виждане е това, което аз предлагам, което правя. Виждам, че се получават нещата и така трябва да бъдат напред. Който не е съгласен, има си общо събрание, нека се гласува, да избират който мислят, че е най-добре за това."

Той коментира и финансовата помощ, която получи федерацията от Делян Пеевски.

"Това е индивидуална помощ от господин Делян Пеевски. Ако той не беше, ние в момента нямаше да сме тук да говориме, нямаше да ги имаме резултати от европейското и световното първенство. Той е причината ние да сме успешни тази година. Защото ако не беше той спасил федерацията, ние щяхме да фалираме. Така че, ние само можем да бъдем благодарни на този човек. Без такъв човек, ние какво правиме, нищо не правиме, просто ще си заминеме като спорт", категоричен бе Ботев.

Запитан ако той бъде сменен като председател на федерацията, Ботев отговори:

"Хипотетично, ако бъда сменен аз, федерацията за мен ще замине. Нека клубовите да решават какво да се прави и как да процедират.

Той заяви, че е спокоен, защото има много добра комуникация с клубовете.

"Всички, с които съм говорил са доволни от това, което правя. Радват се на успехите. И се молят да продължим и пак в същия дух, за да постигнем още повече. Така че, аз мисля, че болшинството са доволни и ще ме подкрепят", заяви Стефан Ботев.

Той направи анализ и на представянето на българските щангисти на световното първенство във Фьорде, Норвегия, където Карлос Насар завоюва третата си световна титла. Ботев смята, че Насар може да подобри резултатите си още.

"Той още е доста млад. Тепърва трябва да продължава нагоре и да гради", смята Ботев.

Карлос Насар бе посрещнат като герой в София

"Като цяло съм доволен. Може и много по-добре. Абсолютно съм доволен. Тъй като сравнение с миналогодишното световно пренство тази година, сме много по-добре и като медали, и като класиране. В двубоя Карлос е първи. Христо Христо в двубоя е шести. Но той пък предишния ден нещо се разболя, вдигна температура. Той имаше голяма възможност за медал, поне на изхвърлянето да вземе. И Иван Димов сребър медал в изхвърлянето и шести във двубоя, което той за първи път взема медал въобще на световно първенство", коментира Ботев.

Председателят на федерацията по вдигане на тежести, заяви, че очаква повече медали от европейското първенство догодина в Грузия.

"Трябва да отидем с максимална кощница, тъй като на европейското имаме по-голям шанс за добро класиране и за медали, така че се надявам този път да направим един добър лагер, за да постигнем по-голям резултат. Тази година беше едно заварено, нестабилно положение и пак успяха да се подготвят. Догодина смятам, че ще е много по-добре", каза Стефан Ботев.

Вижте разговора във видеото!

#световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия 2025 #Стефан Ботев #Карлос Насар

