Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"

Димитър Илиев е поредният български спортист, който попада в предаването на БНТ "Зала на славата". Той е един от най-успешните български рали пилоти. Илиев е 8-кратен шампион на България, носител на Източно-европейската купа на ФИА, участник в световния рали шампионат. Син е на друг легендарен български пилот Владимир Илиев, състезател от 70-те и 80-те години.

"От дете никога не съм имал никакви съмнения, какъв точно искам да бъда, и това беше да бъда като Илия Чубриков, като моя баща Владимир Илиев, като тогавашните звезди на автомобилния спорт, защото аз имах шанса да пътувам по състезания", сподели Илиев.

Стъпките му продължават пътя на неговия баща.

"По-скоро той направи всичко възможно да не ме пусне, обаче като видя, че няма смисъл да се бори с тоя ентусиазъм, тогава вече имах пълната му подкрепа", откровен е бившият състезател.

Димитър Илиев започва състезателната си кариера през 1994 г. в Рали Кроса, където година по-късно печели първенството. В следващите сезони постепенно навлиза в челните позиции в Рали шампионата. Началото обаче не е лесно.

"Започнах с едно катастрофално начало, защото тогава желанията ми значително надхвърляха възможностите. Само в 1996-а година направих 6 тежки катастрофи за една година. Това е много. Като че ли, вместо да се стрясках от катастрофите, като че ли малко повече се мотивирах от тях. Реално, на тия години човек не си дава сметка, че трябва да извърви определен път. Емоцията е много силна на такива години", разказа той.

Димитър Илиев израства и развива своите умения и през 2000 г. става за първи път от общо 8 в своята кариера рали шампион на България.

"Така беше и то времена, в които имаше много силен спорт, с традиции от много години, с изключително силни участия от цяла Европа. Идваха тук винаги европейски шампиони да карат", сподели Илиев.

"Аз много се радвах на победите, но спомените ми са по-силни за загубите. Според мен човек много повече учи от загубите, отколкото от победите. Защото, когато победиш си голямата работа, всички ти се радват, но не учиш особено много", убеден е той.

След натрупаните успехи през 2002 година, Димитър Илиев става първият български пилот-участник в световния рали шампионат. Там той се състезава във версия Production Car WRC, или така нар. автомобили от група N, където има някои доста добри класирания - седмо място в рали Швеция, второ в рали Корсика и четвърто в рали Кипър. Но както сам казва, има и някои горчиви спомени.

"В България ние нямаме нито снежни ралита, нито макадамови, само на асфалт бях карал преди това. И когато отидох на първото рали на сняг в Швеция и си мислех, че съм много добър. Буквално завършвах първата отсечка и гледам в огледалото с мен една кола финишира, по някаква причина този човек ме е настигнал. И аз започвам да мисля, аз толкова добре карах на тази отсечка, как ще ме настигне. И той идва при мен и вика, какъв проблем имаш, и аз, нямам проблем. Е, защо си толкова бавен? Това беше много тежко. В крайна сметка обаче вече към края на състезанието успях да се окопитя и да правя доста добри резултати. Наистина снежното е съвсем друг вид каране", разказа той.

"Емоциите са много силни в такива големи форуми. Отиваш там, виждаш всички световни звезди. Едно време нямаше интернет, нямаше такива лесен достъп до тези атлети. За нас те бяха божества. И в крайна сметка спомените ми от там са доста и положителни, и негативни. Но в крайна сметка съм доволен от това, че имах този шанс да ходя по световни ралита", разкри успешният български пилот.

Участвайки на различни ралита Димитър Илиев има и свое любимо.

"Всъщност едно от най-красивите ралита, на които съм карал, това е Рали Миле Миля в Италия. То обикаля в страхотни високи планини, с тунели, с много тесни пътища, с едни красиви езера, с изключително голям разнообразен набор от завои. И аз съм карал сигурно десетина пъти на това състезание. Всеки път отивах с голям ентусиазъм, защото конкуренцията там е много силна и беше преди нашия сезон, и аз успявах да се подготвя и да влезна в добра форма след голямото прекъсване през зимата. Така че това е моето любимо състезание", сподели той.

Въпреки, че до 2006 година Димитър Илиев вече три пъти е шампион в генералното класиране в страната, той все още няма победа на Рали България. До този момент единственият българин триумфирал в емблематичното състезание е Илия Чубриков, който прави това през 1971.

През 2007 Илиев става вторият българин в историята с това постижение.

"Такава премотивация винаги за това рали, че аз правех някаква грешка на него. След тази първа победа разбрах, че ако просто си карам както си карам без допълнителни усилия да полагам, ще мога да го печеля по-често и това беше голям момент в моята история, защото все нещо не ми стигаше малко или ставах втори или се случваше някакъв инцидент на това рали от премотивация. Така, че това е много важен фактор в спортната кариера на един човек, да бъде себе си, да не прави повече от това, което прави на тренировките, защото рисковете вече стават много големи да отпаднеш. Имам страхотни спомени от тогава. Просто всичко беше перфектно, колата работеше добре, навигаторът беше в топ форма и нещата се получиха", спомни си бившият състезател.

След натрупани много стартове и много победи - 8 национални титли, последната от които през 2013 г., триумф още веднъж в Рали България през 2012-а, Димитър Илиев решава да се завърне в състезателен режим за юбилейното издание на същото това рали, което е през 2019 година. Прави го с нетипичен навигатор, плувецът Петър Стойчев.

"Отидохме по-скоро да радваме публиката с Петър Стойчев като навигатор, но тогава много съжалявах, че съм отишъл. Защото човек губи усета си към скоростта. Рискът идва прекалено голяма. Ако ти не го правиш ежедневно, да се чувстваш комфортно, ти идва малко в повече. И ние имахме шанс за победа, и се наложи да се напъваме за победа, и накрая го й спечелихме, обаче беше много напрегнато. И си казах аз повече това напрежение, няма да си го прилагам. Ще си живея вече по-спокойно, било какво било. И сега ходя само на такива събития за удоволствие и повече за автомобилите, и за хубавите контакти, които правиш с хората", завърши разказа си Димитър Илиев.

Вижте предаването във видеото!