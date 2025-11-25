Запознайте се с....Колтън Херта

Идният януари ще се навършат точно 9 години, откакто "Либърти Медия" придоби собствеността върху Формула 1, слагайки край на дългогодишното управление на Бърни Екълстоун. Не може да отречем, че американската компания допринесе за още по-голямото популяризиране на спорта по цял свят и по-конкретно на територията на САЩ. Доказателство за това е и фактът, че понастоящем на територията на страната се провеждат цели три старта – в Маями, Остин и Лас Вегас. И колкото и ревностните привърженици да винят "Либърти Медия" в „американизирането“ на спорта, не може да се отрече, че в над 70-годишната история на Ф1 САЩ е оставила своя отпечатък. На нейната територия са се провели общо 82 надпревари. Това ѝ отрежда второ място във вечната класация зад Италия (109) и пред Великобритания (80), като разбира се трябва да отчетем, че на Острова всяка година се провежда по един старт срещу гореспоменатите три.

В допълнение САЩ може да се похвали и с двама световни шампиони – Фил Хил (1961) и Марио Андрети (1978). На този фон и с оглед нарастващата популярност на спорта в страната, американците навярно очакват следващата си голяма звезда в спорта. Всъщност през новия век на грида във Формула 1 са се появявали само трима пилоти, като може би единственото име, за което бихте се сетили е Логан Сарджънт и то основно заради честите му инциденти, които станаха причина той да бъде освободен от Уилямс след сезон и половина в тима. Другите двама американци, които бяха част от Ф1 от 2000-а насам са Александър Роси - който не постигна нищо запомнящо се в седемте си старта и след това се насочи към Инди Кар, където през 2016-а спечели легендарното Индианаполис 500 – и Скот Спийд, който бе един от първите пилоти в академията на Ред Бул, но за година и половина в спорта не записа дори точка с болида на Торо Росо.

Сега на небосклона обаче се появява ново име, което ще бъде натоварено със задачата да върне САЩ на картата на Формула 1...поне когато говорим за пилотските успехи. Запознайте се с Колтън Херта. Роден в Калифорния, през следващата година той ще се състезава във Формула 2, където ще бъде съперник на нашия Никола Цолов. На 25 години Херта определено ще стане един от най-възрастните „дебютанти“ във Формула 2 (б.р само за сравнение Цолов ще навърши 19 през декември), но за това си има доста добро обяснение – през последните осем сезона той се състезаваше в добре познатия ни шампионат отвъд Океана – Инди Кар.

Кариерата му там обаче далеч не е за пренебрегване – дебютира в края на 2018-а, като се превръща в първия пилот, роден след 2000-ата година, който взима участие в шампионата. Още в третия си старт пък Колтън печели надпреварата на “Circuit of the Americas” (COTA), когато е едва на 18 години, 11 месеца и 25 дни, ставайки най-младия победител изобщо в историята на Инди Кар – рекорд, който остава неподобрен до днес. Малко по-късно през сезона Херта печели и първия си полпозишън – на „Роуд Америка“ – като отново става най-младият състезател с подобно постижение. Първият пълен сезон на Колтън завършва с още една победа – на „Лагуна Сека“ – и 5-о място в генералното класиране с актив от 420 точки.

Прогресът на младокът продължава и през следващата кампания, когато състезателят на Андрети постига още една победа, едно второ място и чудесна 3-а позиция в края на шампионата зад Скот Диксън и Джоузеф Нюгардън. Силното му каране в хода на кампанията превръща Херта в един от фаворитите за сезон 2021, когато той записва рекордните в кариерата си три победи в рамките на годината, но лоша стратегия в отделните надпревари, съчетана с пилотските грешки, оставят Колтън едва 5-и в крайното класиране. Следват две турбулентни кампании за американеца, но през 2024-а той се завръща към най-добрите си дни и отново е част от битката за титлата, но в крайна сметка остава втори зад шампиона Алекс Палоу.

В хода на всички тези години в Инди Кар обаче един от най-често витаещите слухове бе, че голямата цел пред Колтън си остава място във Формула 1. За първи път това излезе на дневен ред още през 2021-а, когато Андрети Аутоспорт - екипът, за който той се състезава в Инди Кар под шапката на Андрети Глобал, ръководен от бившия шампион във Формула 1 Марио Андрети, изяви желание да придобие екипът на Заубер (б.р по онова време Алфа Ромео). Още тогава мнозина счетоха, че при осъществяване на сделката именно Колтън Херта ще седне в един от двата болида, като дори се появиха информации, че на симулатора в Хинвил, Швейцария американецът е бил по-бърз от двамата пилоти на тима по онова време – Кими Райконен и Антонио Джовинаци. Стига се дотам, че дори екипите на Алфа Ромео и Ферари постигат Колтън Херта да вземе участие в три свободни тренировки от уикендите на Формула 1 с цел натрупване на опит. Това обаче така и не се осъществява, тъй като преговорите между Андрети и Заубер се провалят в края на 2021-а.

Борбата на Колтън да намери място във Ф1 обаче продължава с пълна сила и през 2022-а той се присъединява към Макларън в ролята на пилот, който да помага в развитието на болида. Така през юли същата година американецът най-накрая сяда зад волана на автомобил от Формула 1 на пистата „Алгарве“ в Португалия, когато управлява MCL35M от 2021-а година. По онова време Херта започва да привлича интереса и на екипа на Ред Бул, който има намерение да го пласира във втория си тим – Алфа Таури – за сезон 2023. „Биковете“ са твърдо решени плановете им да се осъществят и дори постигат договорка с Алпин Колтън да кара един от техните болиди по време на тест, организиран от френския тим на пистата „Хунгароринг“ край Будапеща. В замяна от австрийския тим предоставят на колегите си услугите на своя пилот Пиер Гасли, който малко по-късно подписва договор да се състезава за Алпин през 2023-а. Плановете на Колтън обаче претърпяват пълен крах, когато от Международната автомобилна федерация (ФИА) отказват да направят изключение за американеца и да му издадат „суперлиценз“ – необходимост на всеки един пилот, който желае да се състезава във Формула 1.

Така предполагаемото партньорство между Херта и Ред Бул пропада, а името на американеца за кратко изчезва от спекулациите, свързани с Формула 1... до края на миналата година. През ноември 2024-а официално стана ясно, че от сезон 2026 във Формула 1 ще има нов отбор – Кадилак, който на практика ще бъде ръководен от компанията „Андрети Глобал“ в колаборация с General Motors. Топлите връзки между Херта и семейство Андрети засилиха спекулациите, че Колтън ще дебютира във Формула 1 още през 2026-а, когато през март тази година от тима изразиха намерението си да привлекат млад американски състезател, който да работи в сътрудничество с опитен пилот. За нещастие на 25-годишния Херта обаче той завърши 7-и в шампионата на Инди Кар за 2025, което отново го остави без „суперлиценз“ и така пътят му към Формула 1 отново бе спрян. Въпреки това от Кадилак продължават да вярват в него, защото вече обявиха, че той ще бъде техен тестов пилот, докато за тима ще се състезават добре познатите ни Серхио Перес и Валтери Ботас.

В същото време обаче Колтън ще продължи битката си за придобиване на „суперлиценз“, като следващото предизвикателство пред него ще бъде Формула 2. Херта ще кара за екипа на „Хайтех“ през следващата кампания и както вече споменахме ще бъде един от съперниците на Никола Цолов. Сметките са ясни – американецът трябва да завърши 8-и или по-напред в крайното класиране на шампионата, което ще му осигури нужните точки за „суперлиценз“. Ако това се случи, далеч няма да е изненада, ако още през 2027-а Колтън се озове на грида във Формула 1 дали като пилот на Кадилак, или в някой друг тим.

Едно е сигурно обаче – преминаването от Инди Кар към Формула 1 не е леко и не всеки пилот разполага с необходимото, за да се докаже и в двата шампионата. Дори ако погледнем в исторически план малцина са тези, които са се доказали и на двете места и техните имена определено не са случайни – Марио Андрети, Джим Кларк (единственият спечелил титлата във Ф1 и Индианаполис 500 в една година – 1965), Найджъл Менсъл и Жак Вилньов са единствените четирима, печелили световните титли и в двете направления, като британецът за кратко държи и двете корони през 1993 г. А последният състезател, който направи ярко впечатление, след като пристигна от САЩ, бе Хуан Пабло Монтоя. Талантливият колумбиец обаче така и не успя да стигне до титлата във Формула 1, а дали Колтън Херта разполага с необходимото да го стори, само времето ще покаже.