Никола Цолов: Да карам във Формула 1, това е мечта и цел, но всичко идва с резултатите

Аз дадох всичко от себе си във всяко състезание, във всеки момент, за което съм горд със себе си, че успях да използвам енергията ми наистина да презареждам през почивките между състезанията, защото това беше нещо важно, което тази година се опитах да усъвършенствам. Това каза Никола Цолов в интервю за предаването "Арена спорт". Пилотът, който вече е част от Формула 2 направи анализ на миналия сезон.

"Със сигурност имаше моменти, в които можех аз да се справя по-добре, други моменти, които не зависиха от мен, но съм щастлив как се подреждат нещата и как изглеждат за мен за догодина и за моето бъдеще", коментира българинът.

Запитан кои бяха най-трудните за него моменти този сезон, той отговори:

"Един от тях със сигурност беше в Австралия, когато червения флаг ни попречи да направим добра обиколка в квалификацията, понеже толкова се подготвяхме за този кръг, понеже е първият и е важно да почнем силно."

Цолов каза, че преминаването му във Формула 2 е най-доброто нещо, което му се е случило тази година.

"В крайна сметка това е целта. Разбира се, винаги искам да се справя възможно най-оптимално във всяка категория. Най-добрия момент със сигурност беше в Монако, в Австрия, където успях да спечеля състезанията и да направя много добри уикенди от моя страна, но точно тези уикенди потвърдиха седалката ми в Формула 2, така че всичко е малко впоследствие едно в друго", обясни той.

"Аз може би си слагах най-много напрежение от всички хора и най-много очаквания към себе си. Така че не вярвам това много да се промени за догодина. Още по-добре бих се подготвил. В момента не знам как, но това ще анализирам, за да мога да науча нови начини, за да пристигна възможно в най-добра форма във всяко състезание и да я държа през сезона, защото това е най-важното. Да, нямах толкова много напрежение, но понякога то е от полза", каза Цолов.

Върху какво работи 18-годишният пилот, за да постига тези резултати?

"Много неща правим, освен физическата подготовка, която е напълно ясна, като във всеки спорт. Правим много техническа работа, която идва най-вече от Ред Бул, те ми помагат да науча много повече за колата, за да имам по-добра информация после и как може да я подобрим и много ясно е работата на симулатора, отново в Ред Бул е много полезна, понеже там точно ни учат на тези неща и експериментираме още преди да отидем на писата", обясни Цолов.

Той разкри, че работи върху менталното си състояние.

"Работя с човек, който много ми помага и мисля, че това ще е голяма крачка напред за мен за догодина, понеже почнах след края на Формула 3 сезона наистина да вярвам в това толкова много и да работя по въпроса. Просто излязох от някои неща, които са лични за мен, ситуации, които трябваше да се справям по-добре и моменти, така че да съм в по-добро състояние в ежедневието, което се отразява със сигурност много после на карането", каза Цолов.

Какви са плановете и амбициите на българския пилот за следващия сезон?

"Лично аз да се развия още като човек, като пилот, като професионалист в пистата и извън. Вече в професионалната сфера със сигурност да направя достатъчно успешен сезон, за да мога да си потвърдя последната крачка нагоре. Това със сигурност ми е целта и мечтата, която съм толкова близо да си я сбъдна. Със сигурност вярвам, че догодина може да има тестове и може да има ситуации, където потенциално карам във Формула 1 колата. Това е мечта и цел за мен, но всичко идва с резултатите, всичко идва с начина на работа извън писата и в нея. Затова трябва да се справям добре. Това си пожелавам и това ми е амбицията", заяви Цолов.

Той разкри, че най-много помощ е получавал от Николай Върбицалиев, както и че взима пример от Макс Верстапен.

"Гледам като него на професионално ниво и искам да гледам поведението, гледам начина с който се комуникира с отбора, как насочва отбора. Той наистина за тези години мисля, че е успял да развие колата заедно с Ред Бул, за да е толкова бърз в момента и това е много наистина впечатляващо, което аз искам да постигна някой ден", завърши Никола Цолов.

