Нов триумф за Себастиан Ожие в рали шампионата

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Френският пилот спечели деветата си шампионска титла.

Себастиан Ожие
Снимка: БТА
Френският пилот на Тойота Себастиан Ожие спечели Световния рали шампионат (WRC) за сезон 2025 и завоюва деветата си титла, с което изравни рекорда на сънародника си Себастиан Льоб. На 41 години и 348 дни той стана и най-възрастният шампион в историята на спорта, подобрявайки постижението на Хану Микола от 1983 г.

Ожие осигури успеха си с трето място в последния кръг в Саудитска Арабия. В решителното рали французинът изоставаше с три точки от Елфин Евънс, но уелсецът завърши шести и отново остана вицешампион — за пети път в последните шест сезона. Кале Рованпера финишира седми и завърши трети в генералното класиране.

Въпреки че този сезон планираше частична програма, Ожие се включи в битката докрай. Той участва в 11 ралита — три по-малко от основните си съперници — но спечели шест победи и завърши десет пъти на подиума. Така франузинът затвърди статута си като една от най-успешните фигури в историята на WRC. От дебюта си през 2008 г. той има 203 старта, 67 победи и 115 подиума.

Последното рали за сезона беше спечелено от Тиери Нювил с Хюндай, следван от Адриан Фурмо. Ожие завърши трети и с това оформи крайното подреждане: Ожие с 293 точки, Евънс с 289 и Рованпера с 256.

