Матиас Екстрьом спечели пролога при автомобилистите на рали Дакар

Шведът Матиас Екстрьом с Форд спечели пролога в категорията автомобили, а младият испанец Едгар Кане (KTM) бе най-бърз при мотоциклетистите на старта на рали Дакар 2026 в Янбу, Саудитска Арабия.

Със своя навигатор Емил Бергквист, Екстрьом завърши пред съотборника си във Форд - американеца Мич Гътри, по 22-километровото трасе.

Успехът на Екстрьом не е изненада: шведът, който вече има шест етапни победи в рали Дакар, е специалист по пролози след победите си през 2023 и 2024 г.

Белгиецът Гийом дьо Мевиус и неговото "Мини" затвориха подиума при автомобилистите.

За белгиеца това трето място има специално значение. В началото на 2025 г. неговият навигатор Матийо Бомел е претърпял ампутация на десния си крак след пътен инцидент във Франция. Четирикратният победител в рали „Дакар“, за когото се прогнозираше дълга рехабилитация, въпреки това е на стартовата линия на рали „Дакар“.

Себастиан Льоб, който се стреми към първата си обща победа в рали Дакар състезание с десетото си участие, завърши 17-и в пролога на 34 секунди зад победителя. Това не притеснява Льоб, тъй като времето от пролога не се брои за общото класиране за автомобилите.

При мотоциклетистите първи в пролога финишира 20-годишният испанец Едгар Кане, завършвайки на три секунди пред съотборника си от Red Bull KTM Factory Racing и действащ шампион, австралиеца Даниел Сандърс. Трети в пролога е Рики Брабец от САЩ

В неделя 787 състезатели (в 421 превозни средства, включително 115 мотоциклета) ще стартират в първия етап - 305 км около Янбу.