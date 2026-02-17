Никола Цолов започна предсезонния тест във Формула 2 с четвърто време в първата сесия на пистата „Каталуния“

Никола Цолов започна единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година с четвърто време в първата сутрешна сесия на пистата „Каталуния“.

Изпитанията край Барселона стартираха при доста хладно време с температура на въздуха и асфалта от едва седем градуса. Поради тази причина отборите не бяха много активни в първите три часа за подготовка, тъй като не искаха да хабят излишно ресурса на ограниченото количество гуми, с което разполагат за тридневния тест.

С наближаването на втория час активността започна да се повишава, а Цолов и неговият съотборник в Кампос Ноел Леон се появиха на пистата в началото на финалните 60 минути. Тогава обаче се появи някакви проблем в колата на Цолов, който беше принуден да спре на пистата в първия сектор още преди да запише време, което наложи показването на червения флаг. Повредата не се оказа сериозно и беше отстранена бързо от механиците на Кампос, което позволи на българинът да се върне на пистата малко след подновяването на сесията.

В своя първи стинт Никола постигна време от 1:26.422, което му беше достатъчно, за да му отреди седмото място с пасив от 0.382 секунди спрямо Оливър Гьоте от МП Моторспорт, който беше начело в този момент.

При второто си излизане на пистата талантът слезе до 1:25.702, с което се изкачи на четвъртата позиция, изоставайки с 0.265 от Мартинуис Стеншорн, който оглави класирането във финалните минути на сесията с обиколка за 1:25.437. По този начин норвежецът изпревари с 0.015 своя съотборник в Родин Алекс Дън, а тройката с пасив от 0.165 оформи вторият пилот на МП Моторспорт Габриеле Мини.

Цолов и Леон се класираха четвърти и пети, а под 1:26 за обиколки в сутрешната сесия на „Каталуния“ слязоха още Гьоте и Дино Беганович, които допълниха челната седмица.

Най-активен в сутрешната сесия беше Мини, който направи общо 29 обиколки. След краткото си спиране на пистата Цолов завърши със 17 тура.